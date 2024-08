Esta es la impactante confesión que Emma Coronel le hizo a El Chapo Guzmán en el corrido “La Señora”

(Fotoarte: Infobae México)

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha causado sensación recientemente al debutar como modelo en un video musical de la abogada puertorriqueña Mariel Colón, un corrido titulado “La Señora” que rinde homenaje a la exreina de belleza y que fue compuesta por Mario ‘El Cachorro’ Delgado, quien también ya ha escrito otros narcocorridos al exlíder del Cártel de Sinaloa.

La canción, que ya está disponible en YouTube, Spotify y otros canales de difusión, ha captado la atención de miles de personas. Con casi tres minutos de duración, el sencillo describe a Emma Coronel como una mujer fuerte y leal, capaz de dejar el pasado atrás e iniciar una nueva vida, aunque aún fiel al papel de esposa de Joaquín Guzmán Loera.

Las imágenes muestran a Emma en varias facetas, desde reuniones de negocios hasta paseos a caballo, subrayando un estilo de vida glamuroso y destacando también su esbelta figura en trajes entallados.

En el corrido “La señora”, Mariel Colón menciona a Joaquín “El Chapo” Guzmán de manera indirecta, refiriéndose a él como “el chaparrito”, debido a su característica baja estatura y que probablemente sea una forma en la que Coronel se refiera a su esposo.

En el clip se ve a Emma Coronel montando a caballo. (Captura de pantalla)

“Una cintura chiquita y unos ojos primorosos, cerebro para los negocios, voz fuerte pa’ los mañosos, nomás con el chaparrito cambia a modo cariñoso[...]”, canta Mariel Colón, refiriéndose al temple de Coronel Aispuro y cómo sólo puede cambiar cuando está junto al padre de sus mellizas María Joaquina y Emali.

Sin embargo, no es la única parte en donde habla de El Chapo, pues en la canción también se señala que “su corazón tiene dueño nomás no se les olvide, señorón JGL (iniciales de Joaquín Guzmán Loera) dios lo bendiga y lo cuide, La Señora sigue firme con usted aunque no la mire”.

En estas líneas la cantante hace alusión a la lealtad de Emma Coronel hacia Joaquín Guzmán, enfatizando su compromiso a pesar de las adversidades, reafirmando su devoción hacia él a pesar del tiempo que ha pasado sin verlo, debido a que éste se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado.

Recientemente, Emma Coronel dio una entrevista a la periodista María Antonieta Collins para Despierta América, en donde hizo referencia a la situación que actualmente vive la pareja, ya que las autoridades estadounidenses han prohibido cualquier tipo de contacto entre Emma y Joaquín.

Coronel Aispuro confirmó que no hay ninguna situación en la que puedan encontrarse cara a cara. “Pero el amor sigue, dice la canción”, señaló Collins en la plática, a lo que Emma respondió que “el amor siempre va a seguir, por supuesto”.

Emma Coronel se estrenó como modelo de su propio corrido. (Captura de pantalla)

La Historia de Emma y “El Chapo”

La historia de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán es un relato complejo que ha fascinado y generado controversia en igual medida.

Emma Coronel Aispuro y Joaquín “El Chapo” Guzmán se conocieron en una fiesta en Canelas, un pequeño pueblo en el estado de Durango, México. En ese momento, Coronel tenía 17 años y Guzmán estaba en sus cuarentas. Era el año 2006 y la fiesta se celebraba en el marco de las festividades de la Feria del Café y la Guayaba, en la que Emma participaba como candidata a reina de la belleza. Se dice que el capo arregló todo para que ella ganara.

En el 2007, según trascendió en medios, se casaron y luego tuvieron a sus gemelas María Joaquina y Emali. A lo largo de su relación, Coronel ha sido vista como una figura clave en la vida de Guzmán, acompañándolo en sus triunfos y en sus caídas.

Emma Coronel en una audiencia de El Chapo Guzmán. (Reuters)

A pesar de que “El Chapo” fue arrestado en varias ocasiones, su relación se mantuvo fuerte, y Emma fue una presencia constante en los juicios y audiencias que se llevaron a cabo en Estados Unidos, en un papel en donde quiso mostrarle su lealtad ante el mundo. La vida de la pareja ha estado marcada por el dramatismo, incluyendo fugas espectaculares de prisión, infidelidades y un intenso seguimiento mediático.

Emma Coronel fue encarcelada el 22 de febrero de 2021. Fue detenida en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, y su arresto se llevó a cabo por cargos relacionados con el narcotráfico. Las autoridades la acusaron de conspirar para distribuir heroína, metanfetaminas y cocaína, además de ser sospechosa de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa.

Se le atribuyó el haber trabajado en actividades delictivas que incluían la posible planificación de la fuga de su esposo, “El Chapo”. En noviembre de 2021, se declaró culpable de los cargos y fue condenada en 2022, como no era una pieza clave en el grupo criminal recibió una pena menor y recuperó su libertad en septiembre de 2023.