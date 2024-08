Por qué AMLO comparó a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama con la Chimoltrufia

El presidente López Obrador arremetió contra quienes alegan sobrerrepresentación de Morena y sus aliados (Presidencia)

La asignación de diputados plurinominales está cerca de ser anunciada y el tema ha causado polémica entre políticos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Al respecto, el Presidente de México se refirió a los exconsejeros electorales Ciro Murayama, así como Lorenzo Córdova y los comparó con el personaje de la Chimoltrufia.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano habló sobre las protestas que han encaminado personajes de la oposición por la supuesta sobrerrepresentación del Morena y sus partidos aliados. En especial, se refirió a Córdova y Murayama, pues denunció que cambiaron su manera de pensar en torno a la asignación de curules en el Congreso de la Unión.

“Hay constancia pública, nada más que aquí no vamos a seguir insistiendo en eso porque perdemos tiempo y además es darla importancia a gente muy hipócrita. El anterior presidente del INE defendió lo que establece la constitución y la ley en la elección pasada. Ahora están como la Chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Ahora ya cambió. El otro señor Ciro Murayama igual. Dicen ‘no, es que lo único que argumentan los de la transformación es que se debe de aplicar la constitución’ ¿Y qué más? ¿Qué no la ley es la ley?”, aseguró.

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama fueron señalados por Andrés Manuel López Obrador (DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO.COM)

Y es que en su argumentación, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que en elecciones previas, cuando todavía eran funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), validaban la asignación de curules que benefició a los partidos de oposición, es decir Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). Por ello, señaló un cambio de posicionamiento de los dos personajes ante la misma situación.

“Una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política, pero hay que procurar no hacer el ridículo. ¡Cómo es posible que hace 15, 20 años, se define en la Constitución, en la ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales, y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, la elección pasada del 21, la elección del 18, y ahora dicen: ‘está mal!’ Y no importa si se viola la Constitución, y no importa si se viola la ley”, dijo.

En ese sentido, condenó su cambio de postura años después, tras las elecciones del 2 de junio de 2024, pues se han manifestado en contra de la asignación de los puestos suficientes para que el partido del Presidente, así como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), logren la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Luisa María Alcalde rechazó que Morena esté violando la Constitución al contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. (Presidencia)

En palabras de López Obrador, las autoridades que perfilan la asignación de dicho número de curules lo harán de esa forma porque así lo dictan las leyes electorales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Incluso, catalogó como “un descaro y un cinismo” la manifestación, convocada por organizaciones civiles que en algún momento marcharon en defensa del INE, para el próximo domingo 11 de agosto frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Murayama respondió los señalamientos del Presidente de México (X/@CiroMurayamaMx)

Al respecto, por medio de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, el exconsejero Ciro Murayama aseguró que el mandatario mexicano combatió la sobrerrepresentación siendo opositor, aunque en la actualidad “desde el poder busca avasallar al pluralismo”. De igual manera, escribió:

“El oficialismo hace una lectura tramposa del artículo 54 constitucional: En el párrafo 1 leen “un partido” como sinónimo de coalición: si no, no tendrían plurinominales. En el párrafo 5 dicen que no son sinónimo para lograr la sobrerrepresentación de 20 por ciento. Vaya incongruencia”, en la cuenta verificada de @CiroMurayamaMX.