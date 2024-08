Televisa habría castigado a Shanik tras asegurar que Mario Bezares “puso” a Paco Stanley

Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2. (Especial Infobae / Jovani Pérez)

Cuando tuvo la oportunidad de hablar por video llamada con los integrantes de La Casa Sin explotó contra Mario Bezares entre lágrimas. Aprovechó también para advertirle a su amiga Mariana y Adrián Marcelo, para que se cuiden ya que ellos serían el objetivo de su ex equipo Mar.

“Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La verdad, Marianita, van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar... Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio”.

“Es una porquería de persona. Es un hipócrita. Mayito es una porquería. Y aparte si creo que lo hizo, claro que tú crees que iba a decirme ‘si lo puse, no lo puse’”, aseguró la presentadora.

Shanik expresó que Mario "es una porquería" (Foto: Instagram)

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, y la primera en salir en defensa de Mario fue su esposa, Brenda Bezares. Quien compartió un video a través de sus redes sociales dando a conocer que procedería legalmente contra la periodista de espectáculos.

“Lamentablemente el día de ayer, Shanik, con todas las acusaciones tan grandes y graves que hizo vuelve a poner en mí un estado de postguerra. Muchos sentimientos encontrados, lastimando no solamente a mi familia. Yo quiero que Shanik haga una disculpa pública para Mario, para mi familia... Mario no se merece eso y de no ser así actuaremos conforme a derecho, legalmente. Porque está haciendo graves acusaciones que no le corresponden, que no le constan y que no debe de ser así”, declaró Brenda.

Quiero entender que está actuando desde el enojo, la rabia y que por eso reaccionó de esa manera pero no es el medio, ni la forma de tratar una situación así. No lo dijo una, sino varias veces”.

De acuerdo al periodista Alex Kaffie, ex conductor del matutino Sale el Sol, presuntamente Televisa amonestó a Shanik Berman por los polémicos comentarios realizados contra Mayito, ya que el tema podría ser llevado ante las autoridades. Asimismo se especula que en la televisora se dieron instrucciones para que ningún presentador aborde el tema, ya que puede meterlos en problemas legales.

La periodista de espectáculos confesó que salió del reality muy enojada. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Horas más tarde, Shanik apareció en la Postgala del lunes 5 de agosto y pidió disculpas en vivo. “Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, a Karime y a Sian. Porque ayer entre el coraje de haber salido, haz de cuenta que me hubiera mordido alguien y lo primero que aventé fue la mordida... No estuvo bien lo que dije y me arrepiento y lo siento muchísimo. Esperemos que no se me salga a rabia así, no me gusta estar rabiosa la verdad”, explicó la periodista.