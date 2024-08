Joanna Vega-Biestro arremete contra Adrián Marcelo tras agredir a Gala Montes: “A un narcisista se le enfrenta”

La periodista se pronunció tras la pelea en el reality show Crédito: Redes sociales

Uno de los temas que más ha llamado la atención en las últimas horas fue la intensa pelea que se vivió la noche del pasado lunes 5 de agosto dentro de La Casa de los Famosos México, donde los integrantes el cuarto ‘Mar’ y los del cuarto ‘Tierra’ protagonizaron una dura riña que casi llega a golpes, misma donde Gala Montes, Adrián Marcelo y Arath de la Torre sobresalieron, tanto que incluso la participación de cada uno de ellos fue motivo de pronunciamiento de la periodista Joanna Vega-Biestro. ¿Qué dijo?

Durante la más reciente edición del programa Sale el Sol, la comunicadora no dejó pasar la oportunidad de celebrar la reacción de Arath de la Torre quien asegura, no ha caído en provocaciones y, aunque abiertamente ha mencionado también tener que lidiar con temas de depresión, esto no fue motivo para atacar a la actriz Gala Montes quine también le hace frente a la misma enfermedad

En ese sentido, la periodista aprovechó para remarcar que, durante el pleito, Adrián Marcelo sacó el tema de la depression del protagonista de proyectos como Simón Dice, Una familia con suerte, Tal para cual o el matutino de Televisa, Hoy y, pese a los ataques, De la Torre no cedió.

“Quiero felicitar públicamente a Arath de la Torre (...) después de este pleito tocó que él también está medicado y el tema de su depresión”, inicia la famosa.

Justifica que se mantenga al margen

Si bien la pelea que se vivió dentro el exitoso proyecto de VIX ha sacado a flote la violencia de género exhortando a la producción a no solo abrir una investigación sino también aplicar las sanciones correspondientes, Vega-Biestro adelanta que el motivo por el cual Arath de la Torre no intervino fue porque al igual que Marcelo, él podría haber sido motivo de críticas, lo que a su vez fue celebrado por la integrante del matutino de Imagen Televisión

Tras esta recordar esta postura, la periodista a su vez aprovechó para lanzar una felicitación a la actriz Gala Montes pues aseguró, no se dejó de los tratos de una persona misógina, machista y narcisista a pesar de haber declarado ser paciente con depresión.

“A un misógino, machista y narcisista así se le enfrenta y sí habrá dicho cosas bien feas, pero bien por Gala”, dice.

El video por supuesto, acumuló una serie de comentarios donde la actitud de Gala Montes fue celebrada, lo que a su vez fue motivo para secundar la postura de la periodista quien rápidamente se volvió tendencia.

