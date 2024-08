Esta es la razón por la que Diego Boneta podría enfrentar una demanda en EU

El actor podría enfrentar un proceso legal a raíz de su participación en 'Luis Miguel, la serie.'

Diego Andrés González Boneta, conocido como Diego Boneta, podría enfrentar un proceso legal en Estados Unidos a raíz de su actuación en Luis Miguel, La serie. Su excompañero de proyecto, Martin Bello, asegura que el actor cometió agresiones en su contra durante la grabación de una escena.

Cabe resaltar que su interpretación del famoso cantante Luis Miguel lo ha llevado al reconocimiento internacional, al igual que su participación en la película Rock of Ages junto al actor Tom Cruise. Sin embargo, su trabajo para Netflix, entre 2020 y 2021, es el que lo ha puesto en el ojo del huracán durante los últimos días.

La información se dio a conocer a través del canal de YouTube de YAM Tv, donde el actor Martin Bello, quien interpretó al hermano de Luisito Rey, confesó que los actos que se habían realizado en una escena sobrepasaron la ficción, incluso, tuvo que acudir a tratamiento psicológico tras su participación en la serie.

Qué fue lo que dijo Martín Bello sobre Diego Boneta

En una plática con los presentadores de YAM Tv, Martín compartió detalles sobre la grabación de la escena en que el ‘Tío Tito’ es golpeado por Luis Miguel, y mencionó que tuvo que repetirla 13 veces, situación que lo llevó a sufrir lesiones físicas y psicológicas: “Nunca pensaron que me estaban haciendo daño de verdad, y yo tratando de ser profesional, quería hacer mi trabajo.”

“En la primera estancia ahí me llevan a un hospital de la Ciudad de México. Yo tuve que filmar bien al día siguiente y ahí fue cuando les dije que tenía que ver a un doctor, yo no empiezo a trabajar hasta que me vea un doctor”, mencionó el actor.

Y agregó: “Yo tenía todo el pecho lleno de moretones y había dormido fatal esa noche. Ahí fue cuando el doctor de la filmación dijo que tenían que llevarme al hospital, no sabía si podía tener una lesión.”

Pese a que en ese momento fue atendido por la producción, no fue hasta el final de las grabaciones cuando acudió con un psicoterapeuta y le detectaron las graves lesiones, las cuales le siguen provocando fuertes malestares físicos hasta el día de hoy.

(Foto: @Diego, @martinbello78/ Instagram)

“Cuando les reclamo el dinero que me estaba gastando, con facturas y a través de mi representante, no quisieron costear los gastos. De repente me dijeron que ya no iban a contar conmigo para la siguiente temporada, cuando teníamos un acuerdo por escrito asegurándome la tercera temporada,” declaró Martín.

Debido a que las agresiones le siguen cobrando factura, y en el pasado la producción intentó que firmara un acuerdo deslindándolos de toda culpa, el actor ha decidió interponer una demanda contra las casas productoras y Diego Boneta, quien también fue productor ejecutivo.

“Voy a presentar una demanda penal contra Diego Boneta y otra civil (...) contra toda la productora, porque, además, cuando trabajé con ellos no me hicieron el visado del trabajo. Estuve trabajando en la serie de Luis Miguel sin visa toda la segunda temporada”, finalizó.

Diego Boneta habló sobre la grabación de la escena en el pasado

La situación que vivió el actor Martín Bello ha sido muy sonada desde que concluyeron las grabaciones de Luis Miguel, La serie. Hace un par de años, Diego Boneta fue cuestionado sobre lo ocurrido en las grabaciones, a lo que respondió:

“No tengo ningún comentario al respecto. Si eso es lo que él quiere hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Yo lo único que sé es lo que pasó, lo que todos vimos rodado en el set, junto con el director, las medidas de protección que se tomaron”, dijo para De Primera Mano en 2021.

FOTO: INSTAGRAM/ @Martinbello