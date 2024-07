MCCI lanza investigación contra Alito Moreno y su hermano; así triangularían recursos con una red de empresas

Moreno Cárdenas buscará reelegirse en la presidencia del PRI (PRI/Prensa)

Mientras la carrera política de Alejandro Alito Moreno estaba en ascenso, su hermano constituyó una serie de empresas fachadas y construyó un imperio inmobiliario que incluye residencias en la Ciudad de México y Estados Unidos, reveló una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La investigación dada a conocer este jueves señala que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera ya investigaron la red de empresas que habría servido para la triangulación de recursos.

Como parte de las indagatorias, autoridades revisaron depósitos considerados “irregulares” a cuentas de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y hacia algunas empresas consideradas como fachada.

Estos depósitos habrían fueron realizados, indicó la organización, por Emigdio Moreno, hermano del dirigente del Revolucionario Institucional, quien asumió este cargo en el año 2019 luego de convertirse en gobernador de Campeche.

Como parte del entramado, se encontró que el hermano de Alejandro Moreno fue identificado como apoderado de seis empresas, algunas de ellas son: EMC Metering Systems SA de CV, Flow Control Instrumentation SA de CV, EMC Metering Systems Inc, First International Flow Control Inc.

Mientras que los movimiento de dinero irregulares datan de 2004, cuando Alejandro Moreno era diputado federal. De acuerdo con MCCI, el depósito en efectivo más alto realizado por Moreno Cárdenas fue por un monto de 600 mil pesos, en junio de 2009; en tanto, el retiro en efectivo más alto ascendió a un millón 250 mil pesos.

Información en desarrollo...