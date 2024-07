Qué se sabe del supuesto concierto de Katy Perry en México

Katy Perry podría volver a México (X/@katyperry)

Katy Perry está de vuelta en la escena musical tras ya varios años de ausencia. Su último trabajo discográfico fue lanzado en el año 2020 y se tituló Smile, aunque no tuvo el recibimiento esperado, sobre todo tomando en cuenta el éxito de ventas que significaron sus primeros álbumes.

Luego de mucho tiempo de espera los fans de la intérprete de Roar por fin podrán disfrutar de un puñado de canciones nuevas pues en septiembre de este mismo año se estrenará 143, un disco que promete ser el gran regreso de la exitosa estrella del pop.

Y es que no sólo se estrenará nuevo álbum, sino que se espera que la cantante se embarque en un gira mundial por todo el planeta para cantar viejos y nuevos éxitos, y así reconquistar a sus katycats. La última vez que Katy Perry pisó suelo mexicano fue en 2023, cuando cantó para talento de Televisa en un evento privado.

¿Katy Perry vuelve a México?

Hace 6 años que Katy Perry no viene al país con un show propio por lo que sus fans mexicanos están esperando que contemple al país para la promoción del siguiente disco. Para su buena suerte, parece que así será, o al menos ya hay negociaciones para ello.

Katy Perry (X/@katyperry)

La cuenta especializada en eventos musicales, ailoviutl, informó a sus seguidores que con la llegada del nuevo álbum de la cantante ya hay planes para que visite México. Así lo compartieron:

“Katy Perry ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su sexto álbum de estudio que llevará por título ‘143′ y se estrenará el próximo 20 de septiembre. Vayan preparando esos ahorros ya que se planea un Tour y México está en planes”.

Los katycats no pueden esperar a que estas negociaciones avancen y el regreso de la intérprete de Hot n’ cold a tierras aztecas se vuelva realidad. ¿Cuál podría ser el recinto que le abra las puertas a la cantante?

La exitosa carrera de Katy Perry y su paso por México

Katy Perry, nacida como Katheryn Elizabeth Hudson, ha tenido una carrera destacada en el ámbito musical desde su debut en 2008 con el álbum One of the Boys. Famosa por sus éxitos como I Kissed a Girl, Teenage Dream y Roar, Perry ha ganado numerosos premios y ha sido reconocida como una de las artistas pop más influyentes de su generación.

Fotografía de archivo de la cantautora estadounidense Katy Perry mientras llega a los Premios Billboard Women in Music Awards 2024 en el YouTube Theatre de los Ángeles, California, Estados Unidos. EFE/Allison Cena

Katy Perry ha realizado varias visitas a México durante su carrera, consolidándose como una de las artistas extranjeras más queridas en el país. En 2011, llegó con su California Dreams Tour, ofreciendo vibrantes conciertos en Ciudad de México y Guadalajara. En 2014, regresó con el Prismatic World Tour, causando furor entre sus seguidores con sus espectaculares presentaciones y coloridos escenarios.

Su más reciente visita, el Witness: The Tour en 2018, reafirmó su cariño por el público mexicano, llenando estadios y recibiendo una cálida acogida. Durante estos conciertos, Perry no solo interpretó sus grandes éxitos, sino que también interactuó con el público hablando un poco en español y mostrando su aprecio por la cultura mexicana.

Además de sus conciertos, Katy Perry ha expresado en varias ocasiones su admiración por la gastronomía y el arte mexicano, lo que ha fortalecido su conexión con sus fans en el país. Sus visitas a México no sólo han sido significativas en términos de su carrera musical, sino que también han destacado por su cercanía y afecto hacia su audiencia mexicana, dejando una huella duradera en cada presentación.