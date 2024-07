Jamie XX anuncia concierto en México: sede, fecha, preventa y todos los detalles

El músico británico Jamie xx durante su presentación en el festival Axe Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 2 de abril de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

Jamie XX, reconocido como uno de los nombres más prominentes en la escena de la música electrónica contemporánea, ha anunciado un esperado concierto en México como parte de su gira In Waves Tour. Este evento se llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2024 en el Pepsi Center WTC en Ciudad de México, un recinto de gran prestigio que ha sido escenario de multitud de presentaciones inolvidables.

Jamie XX es el nombre artístico de Jamie Smith, un multifacético DJ, productor y miembro del influyente grupo de indie pop The xx. Desde la formación del grupo en 2005, Smith se ha destacado tanto por su trabajo en la banda como por su carrera en solitario.

Su álbum debut como solista, In Colour, lanzado en 2015, fue aclamado mundialmente por su innovadora mezcla de ritmos electrónicos, house, UK garage y elementos del R&B. Con temas como “Loud Places” y “I Know There’s Gonna Be (Good Times)” logró capturar la atención tanto de la crítica como del público.

El músico británico Jamie xx durante su presentación en el festival Axe Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 2 de abril de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

El concierto en la CDMX promete ser un evento imperdible para los fanáticos de Jamie XX y los entusiastas de la música electrónica en general. El In Waves Tour ha sido descrito como una experiencia sensorial completa, con un espectáculo que combina visuales de alta calidad y un impecable diseño de sonido.

En sus actuaciones en vivo, Jamie XX es conocido por su habilidad para mezclar sus producciones originales con remixes y temas inéditos, creando una atmósfera única que lleva al espectador a un viaje auditivo sin igual.

Desde su último concierto en la capital mexicana, la expectativa por el regreso de Jamie XX ha crecido significativamente. Su actuación anterior, en el Ceremonia 2023, dejó una huella imborrable en los asistentes, quienes aún recuerdan la intensidad y la maestría del set.

¿Cuándo será la preventa de boletos para Jamie XX?

Cartel oficial. (Ocesa)

La venta exclusiva y anticipada pertenecerá a Citibanamex, por lo que sólo sus clientes y aquellos que tengan tarjetas de crédito de dicho banco podrán acceder a los boletos antes que al gran mayoría.

Los boletos se venderán a través de Ticketmaster, el sitio web por excelencia para este tipo de conciertos. Éstas son las fechas y horarios de preventa:

Jueves 11 de julio - Preventa Exclusiva Citibanamex | 11 AM

Viernes 12 de julio - Venta General | 11 AM

Aquellos que compren con tarjetas de crédito de la mencionada institución bancaria podrán ingresar a la promoción de 3 Meses sin Intereses, si la compra es superior a 3 mil pesos.

Por el momento, ni Ocesa o Ticketmaster han confirmado los precios oficiales de los boletos.