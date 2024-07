Juan Osorio EXPLOTA contra Niurka y ella le responde: “Estás tan encabronado que no piensas”

Juan Osorio EXPLOTA tras ser cuestionado sobre Niurka (Fotos: Instagram)

Aventurera, El musical, nueva puesta en escena del productor Juan Osorio, ha abierto heridas en su siempre tensa relación con Niurka Marcos. Luego del estreno de la obra, la cubana arremetió públicamente contra la producción y especialmente con la nueva protagonista, Irina Baeva, de quien dijo no sabe bailar, no tiene expresividad y no debe ser considerada una vedette.

Niurka reafirmó sus críticas en diversos medios, situación que molestó a Juan Osorio, quien le pidió a su exesposa ser más prudente y recordar todo lo que él hizo por ella.

En la emisión del lunes de Ventaneando, Niurka concedió una entrevista en la que arremetió contra el exproductor, con quien sostuvo una relación sentimental y procreó al cantante Emilio Marcos.

Niurka no perdonó a su expareja por pedirle que sea prudente y agradecida, pues asegura que él no lo ha sido con ella: “¿No crees que ya es hora de que humildemente empieces a agradecerle a la gente lo que hemos hecho por ti? ¿Cuándo vas a agradecer que gracias a mí estás vivo, porque te ayudé a salir de las drogas y te acompañé en tu recuperación?

“También debes agradecer que recuperaste a tu familia, porque cuando te conocí no veías ni a tus hijos ni a tu madre. ¿Acaso se te olvidó que fui yo, esta mujer en tu vida, quien te ayudó a reconciliarte con tu familia?

¿Crees que no se benefició de esto? Claro que cobró su 20%. Me firmaste como tu representada, ganaste mucho más dinero conmigo del que te pagaba Televisa como productor. ¿O no, Juan?

La famosa le contestó al productor de Televisa luego de que insinuara que “gracias a él ella es famosa”, asegurando que su actual pareja, Eva Daniela, es la causante de las peleas Crédito: TV Azteca

Juan Osorio le responde a Niurka

A unos días de la incendiaria entrevista de Niurka, Juan Osorio reaccionó a los ataques de su ex. El productor fue invitado del programa de Horacio Villalobos para el canal de TVNotas, donde explotó contra la cubana.

Aunque la entrevista se estrena la noche del 4 de julio, en X se publicó un adelanto de la entrevista, donde Villalobos le pregunta a Juan Osorio si le importa la crítica que ha hecho Niurka a su obra:

“No me interesa. Lo único que tengo con ella es un hijo, y que gracias a Dios ya es mayor de edad. Pero, ¿cómo puedes criticar? Antes de Aventurera, ni quien hablara de esta señora. Sale Aventurera (la nueva versión), sale con su boca y mueve la lengua, porque no tiene hueso y es para despepitar sobre otra compañera”.

Juan Osorio lamentó que dentro de su crítica, Niurka afirmara que la nacionalidad de Irina Baeva influyera en su bajo desempeño: “¿Qué tiene que ver que sea extranjera? Ella era extranjera y le permitieron hacer... Y que nadie le cuente qué me costó a mí para que Carmen (Salinas) le diera la oportunidad. Nos costó muchísimo porque no era nadie, no la conocía nadie. Gracias a Aventurera, ella comenzó a trascender”, expresó el productor.

A unas horas del estreno del adelanto, Niurka reaccionó en redes sociales. La vedette subió varias historias en las que corrigió la fechas que Osorio mencionó e insistió en que él se benefició de su relación y éxito como actriz: “estás tan encabro**** que no piensas”, expresó la actriz cubana.

Niurka reaccionó a las críticas de Juan Osorio. (@niurka.oficial)