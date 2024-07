“Gracias a mí estás vivo”; Niurka DESTROZA a Juan Osorio en ‘Ventaneando’ por afirmar que por él es famosa

La actriz y el productor mantuvieron un mensaje que benefició a ambos Foto: Cuartoscuro

Aventurera, El Musical, la nueva puesta en escena de Juan Osorio, ha dado de qué hablar por las críticas negativas que ha recibido tras su estreno, y por el cruce entre el productor y su expareja, Niurka, quien destrozó el desempeño de la protagonista, la actriz rusa Irina Baeva.

Hace unos días, luego de que Niurka aseguró que Irina Baeva no sabía bailar y que estaba lejos de ser una vedette, Juan Osorio dio la cara por la actriz y por su producción: “Lo que no le voy a permitir es que critique mi trabajo, conmigo, que se meta lo que quiera, pero con mi trabajo que lo respete y a mis actores que los respete. Así como ella llegó un día y tuve que tocar puertas, yo toqué las puertas por ella y le di la oportunidad entonces que no se le olvide”, expresó el productor.

En la emisión de este martes de Ventaneando, Niurka respondió a los señalamientos de su expareja, a quien tachó de malagradecido y explotador: “Durante todos estos años, se ha encargado de hacerle creer a la gente que yo existo artísticamente gracias a él. Pero no es así. Yo vengo de la Escuela Nacional de Arte, de viajar por toda Europa con los espectáculos del Tropicana. Tú has tenido el privilegio de que yo le pueda contar a la gente las mentiras que has venido diciéndole al mundo. Tú no haces a nadie”, afirmó la cubana.

Niurka reconoció que Juan Osorio fue clave para que su carrera en televisión despuntara, pero destacó que el productor se benefició de su éxito: “Tú me diste la oportunidad de entrar al mundo de las telenovelas. Eso, Juan Osorio, te lo he agradecido toda la vida, siempre he dicho que eres un productor súper estratega y talentoso.

Pero ¿no crees que ya es hora de que humildemente empieces a agradecerle a la gente lo que hemos hecho por ti? ¿Cuándo vas a agradecer que gracias a mí estás vivo, porque te ayudé a salir de las drogas y te acompañé en tu recuperación?

También debes agradecer que recuperaste a tu familia, porque cuando te conocí no veías ni a tus hijos ni a tu madre. ¿Acaso se te olvidó que fui yo, esta mujer en tu vida, quien te ayudó a reconciliarte con tu familia?

¿Crees que no se benefició de esto? Claro que cobró su 20%. Me firmaste como tu representada, ganaste mucho más dinero conmigo del que te pagaba Televisa como productor. ¿O no, Juan?

Niurka también lanzó un dardo contra la actual pareja de Juan Osorio, Eva Daniela, actriz 37 años menor que el productor. De acuerdo con la cubana, por culpa de ella existe un distanciamiento entre Osorio y su hijo, Emilio Marcos, quien en 2023 se desvinculó profesionalmente de él.

Actualmente, Eva Daniela es socia de Juan Osorio en Aventurera, El Musical, y su participación ha sido cuestionada como un factor de peso para explicar fallas en la producción, como su selección del elenco.

La diferencia de edades de casi cuatro décadas no ha impedido que la relación que nació en los foros de Televisa vaya viento en popa (Foto: instagram)