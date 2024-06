Intensamente 2 se posiciona como una de las películas más taquilleras de la cartelera

Las tres películas más taquilleras del 10 al 16 de junio. (Columbia Pictures,Pixar, 20th Century Studios)

Con base en el recuento que hace la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), Intensamente 2 se ha convertido en la sensación en México. Las salas de cine mexicanas han recibido de manera positiva el estreno de la película.

Bad Boys, Amigos imaginarios, Furiosa, entre otras películas de acción, suspenso, terror y propuestas animadas, están presentes en el listado.

Si aún no has visto alguna de estas películas que aparecen entre las 10 más taquilleras en la semana del 10 al 16 de junio, te invitamos a que conozcas las propuestas, ya que hay para todos los gustos y edades.

Las 10 películas más taquilleras

Intensamente 2

Disney, la distribuidora de esta película animada, obtiene el primer lugar con su propuesta fílmica, percibiendo en esta semana ingresos de $551.3 MDP, generando un acumulado $576.4 MDP. Además, la cantidad de asistentes tan sólo en esta semana es de 7.1 millones de personas. En consecuencia, el público acumulado es de 7.4 millones de espectadores.

Trailer oficial de Intensamente 2. (Youtube/ Disney Studios LA)

Bad Boys: Hasta La Muerte

Sony Pictures, como distribuidora, con el cierre de la saga Bad Boys ha obtenido ingresos en esta semana de $81.3 MDP, trayendo consigo un acumulado total de $167.9 MDP. Esto, sin olvidar que todavía en el transcurso de la semana ha tenido 1.1 millones de asistentes y un acumulado de 2.3 millones de personas acudiendo a ver la conclusión de la historia.

El planeta de los simios: Nuevo reino

Los datos que refleja la taquilla, muestran que Disney sigue posicionándose en los primeros lugares de la lista, pues el planeta de los simios, se ha mantenido en tercer lugar desde días atrás. En esta semana ha conseguido $8.6 MDP, mostrando un total acumulado de $332.9 MDP. El público que acude a las salas de cine, tan sólo en esta semana es de 132.2 mil personas, dando como resultado un acumulado de 5 millones de asistentes.

Amigos Imaginarios

Esta película escrita y dirigida por John Krazinski, cuenta con garantía cinépolis y forma parte de las cinco películas más taquilleras del momento. En esta semana obtiene $8 MDP, estableciendo un acumulado de $166.6 MDP y un público asistente de 131 mil personas en esta semana, definiendo 2.6 millones de espectadores de manera acumulada. Con esta propuesta cinematográfica, Paramount Pictures asegura la cuarta posición.

Los Extraños : Capítulo 1

Esta película, distribuida por Corazón films, logra ingresos en esta semana de $7.4 MDP, trayendo consigo un acumulado de $7.7 MDP. Los espectadores en esta semana son de 97.5 mil personas, generando un total acumulado de 101.6 mil personas en las salas de cine.

Inmaculada

Inmaculada es protagonizada por Sydney Sweeney. (Archivo)

Esta es una película distribuida por Diamond films, protagonizada por Sydney Sweeney. Obtiene el sexto lugar de la lista, pues en esta semana recibe $6.7 MDP, permitiendo un acumulado de $57.6 MDP. El público asistente que se refleja en esta semana es de 97.6 mil personas, produciendo un acumulado de 904.6 mil asistentes.

Observados

Distribuida por Warner Bros, Observados consigue $6.7 MDP en esta semana, produciendo con esto un acumulado de $17.8 MDP. Los asistentes de esta semana son 103.8 mil, resultando en un acumulado de 255.7 mil personas.

Garfield fuera de casa

El popular gato naranja da la batalla en los cines. (Captura del tráiler oficial de 'Garfield: fuera de casa')

Sony Pictures, sigue apareciendo en la lista, posicionándose en el octavo lugar con esta propuesta animada, consiguiendo el ingreso de $4.5 MDP en la semana y un acumulado de $348.1MDP contando con la asistencia en esta semana de 77.9 mil personas, teniendo un acumulado de 5.5 millones de espectadores.

Furiosa

Anya Taylor-Joy en una escena de "Furiosa: A Mad Max Saga". (Warner Bros. Pictures vía AP)

La precuela de la saga Mad Max, protagonizada por Anya Taylor Joy y Chris Hemsworth, es una película distribuida por Warner Bros, la cual en esta semana consigue $4.5 millones y un acumulado de $101.7 millones. Sin olvidar que 65.9 mil asistentes acudieron a las salas de cine en esta semana y el acumulado es de 1.4 millones de personas.

Carnada

Por último, nos encontramos con una propuesta de suspenso/acción distribuida por Zima, que logra ingresos en esta semana de $1.9 MDP, obteniendo un acumulado de $6.4 MDP. La audiencia fue de 34.8 mil personas en esta semana y obtuvo un acumulado de 103.1 mil espectadores, logrando posicionarse en el último lugar de la lista.

Ya sea que disfrutes del cine de terror o animado y aún no has visto alguna de estas películas o todavía no sabes qué ver, te invitamos a que las conozcas, antes de que sean retiradas de la cartelera.