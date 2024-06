¿Fue por Ángela Aguilar? Carolina Ross confiesa que Christian Nodal la dejó de seguir en redes

Foto: Ig/@carolinaross CUARTOSCURO

En 2022, la cantante emergente Carolina Ross empezó a posicionarse entre las principales tendencias debido a que abrió algunos concierto de Christian Nodal. Esto desató un sinfín de rumores sobre un posible romance entre ambos, ya que en un show, el famoso le dio un beso en la mejilla a la joven.

En aquel entonces el intérprete de Adiós amor confesó haber estado sumamente sorprendido al descubrir el talento de dicha joven.

“Es increíble porque ella empezó haciendo mis covers y yo...”, comenzó a decir Nodal durante una presentación y continuó: “Yo nunca había escuchado su música, pero ahora que me abrió se los juro que es uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida”.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Carolina agradeció haber podido compartir el escenario con el famoso cantante.

“Sigo asimilando todo lo que vivimos esta noche, Nodal. Ha sido un honor y una experiencia muy bonita conocerte, te admiro muchísimo y los covers con los que empezamos me delatan. Gracias por creer en mi proyecto para abrir tu show esta noche y por compartirme de tu luz”, dijo.

Carolina Ross confiesa que Nodal la dejó de seguir

Durante una reciente entrevista para Érika González, Carolina Ross mencionó que Christian Nodal ya no la sigue en redes sociales. Al ser cuestionada respecto a si conocía las razones, la joven cantante señaló:

“Es que yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije ‘ah, pues pasó algo’, y ya”, comenzó a decir.

Carolina se mostró contundente al señalar que no estaba interesada en saber por qué había sucedido y detalló que estaba más tranquila al quedarse con la imagen que tuvo del famoso cuando recién lo conoció.

“¿Para qué averigua uno? Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telmex en Guadalajara… Ha sido un buen amigo. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien. Yo tengo esa imagen de él”, dijo.

Cabe señalar que actualmente Nodal se encuentra en una relación amorosa con Ángela Aguilar, por lo que en redes sociales comenzaron a sospechar si el artista de regional mexicano había dejado de seguir a Ross por este motivo, no obstante, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.