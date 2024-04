Como blanquear tu ropa de forma natural y sin usar cloro

Este compuesto se presenta generalmente en forma de polvo blanco granulado y se considera más amigable con el medio ambiente que otros blanqueadores Foto: Captura

Con la problemática actual de agua que vivimos, lo mejor que podemos hacer es cuidarla, y no sólo referente a no desperdiciarla, sino a no contaminarla con químicos como el cloro o lejía.

Los productos de limpieza comerciales suelen tener entre sus ingredientes muchos componentes que provocan que el agua con el que se enjuagan no pueda reutilizarse, y sea más difícil volver a sanearla. La mejor opción es optar por procesos más naturales a la hora de limpiar nuestro hogar.

Si de blanquear la ropa se trata, la mejor opción es el percarbonato de sodio, el cual es un compuesto químico natural que libera oxígeno al entrar en contacto con el agua, característica que lo convierte en un agente blanqueador y desinfectante efectivo que no daña los tejidos de las prendas.

Este compuesto se presenta generalmente en forma de polvo blanco granulado y se considera más amigable con el medio ambiente que otros blanqueadores debido a que se descompone en sustancias no tóxicas.

El percarbonato de sodio, un poderoso removedor de manchas y blanqueador natural, es ideal para la limpieza y desinfección del hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo lavar la ropa con percarbonato de sodio?

Para dejar la ropa blanca como nueva, basta con dejar las prendas en remojo con el percarbonato y un poco de jabón neutro toda la noche; se recomienda que por cada galón de agua (alrededor de 3.8 litros) se utilice media taza del polvo. Al finalizar el tiempo de remojo, la ropa se lava como de costumbre.

Sí existe una mancha persistente, se puede crear una pasta con el bicarbonato y un poco de agua, y aplicar directamente, dejar reposar un par de horas y luego lavar como siempre.

El percarbonato también es efectivo para la ropa de color: durante el ciclo de lavado se puede agregar de media a una taza del compuesto, además del jabón de uso diario, esto con el fin de desinfectar la ropa y lavar más a profundidad.

El agua residual de esos ciclos de lavado, siempre y cuando el jabón sea biodegradable, puede reutilizarse para otros fines, como por ejemplo el riego de plantas o para lavar el piso del patio.

Otros usos del percarbonato

Otro uso del percarbonato de sodio es como alternativa ecológica para la limpieza del baño; este compuesto se destaca por su eficacia al dejar las superficies del sanitario pulcras, libres de manchas y olores sin necesidad de recurrir al uso de cloro y otros corrosivos.

El método consiste en esparcir de tres a cuatro cucharadas de percarbonato dentro de la taza del WC, cubriendo tanto el fondo como las paredes. Posteriormente, se añade un litro de agua caliente o hirviendo sobre el compuesto dispersado y se talla con el cepillo.

Usar percarbonato en el W.C. ayuda a elimiar olores y limpiarlo de forma natural. (Foto: Shutterstock)

Aunque se trata de un componente natural y biodegradable, siempre que manipules este ingrediente tienes que tomar ciertas precauciones:

- No usar sobre aluminio

- No usar sobre superficies lacadas, enceradas o pintadas

- No mezclar con ácidos en un recipiente cerrado

- Usar con cuidado en ropa delicada o de color porque podría decolorarla.

No confundir Percarbonato con otros compuestos

Se suele creer que el percarbonato es el símil de otras sustancias, como el bicarbonato o el perborato, sin embargo son cosas enteramente diferentes, y confundirlas podría ser peligroso.

Aunque se trata de un componente natural y biodegradable, siempre se deben tener precauciones al manejarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perborato sódico se trata de un producto formado por la sal sódica del ácido perbórico, de manera que al entrar en contacto con el agua libera boro, una sustancia muy perjudicial para los ecosistemas marinos. Pero la cosa va mucho más allá y es que dicha sustancia incluso ha sido catalogada como carcinogénica, mutágena y tóxica para la reproducción.

Por su parte, el bicarbonato de sodio es inofensivo: Se suele utiliza ampliamente en la cocina, como agente leudante en la elaboración de pan y pasteles, así como en múltiples aplicaciones en el hogar, como producto de limpieza, desodorizante y como un agente para suavizar el agua. También se emplea en la industria y la medicina, por ejemplo, como antiácido para aliviar la acidez estomacal y el malestar gastrointestinal.