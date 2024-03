“¿Quieres tener lana?”: Xóchitl Gálvez comparte cuatro consejos para que los jóvenes emprendan

Xóchitl Gálvez comparte cuatro consejos para que los jóvenes emprenda e internautas se mofan. (EFE/Francisco Guasco | Archivo)

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, apuesta por una mayor difusión de su imagen para lograr que más personas la conozcan, y con la consolidación de las redes sociales, realiza múltiples contenidos con un lenguaje más amigable para las diferentes audiencias.

El discurso de campaña de la candidata está asociado con el abandono del gobierno federal con los jóvenes, pues de acuerdo con el Inegi la principal causa de muerte entre esta población son homicidios dolosos, y que el gobierno ha dejado de lado las relaciones con empresarios y especialistas.

Xóchitl Gálvez es fundadora de la compañía High Tech Services, creada en 1992. (Captura High Tech Services)

Por este motivo, a través de su cuenta de TikTok compartió un video con cuatro consejos para que los jóvenes emprendan y hagan “lana”.

“Los jóvenes tienen que emprender porque ahora ya no les gusta chambear en un solo trabajo toda su vida. Entonces, si quieren tener lana más les vale que tengan un buen negocio”, dice la exsenadora de Acción Nacional.

Posteriormente enlistó cuatro consejos que considera útiles para emprender:

“Busca una buena idea. Dos desarróllala, busca la lana. Tres se tenaz, no te salgas de ahí insiste, insiste y lo vas a lograr. Y cuatro no tengas miedo”, compartió la candidata.

La candidata de Fuerza y Corazón por México compartió un video con cuatro consejos para que los jóvenes emprendan. Crédito: @xochitlgalvezr / TikTok

Algunos internautas se mofaron de la publicación por la ambigüedad de los consejos de Gálvez Ruiz y por la comparación con personajes que se dedican a difundir contenido similar en cuestión de emprendimiento: “sigo esperando los 4 consejos”; “Mejor no me des consejos”; “Ya le salió competencia al Master Muñoz”; “ni Carlos Muñoz se atrevió a tanto”; “Ya ni los de shark tank”; “No se me había ocurrido”; “Carlos Muñoz eres tu?”, se lee entre los comentarios hechos en TikTok.

Xóchitl Gálvez acompaña a candidatos al arranque de su campaña

Este 31 de marzo, arrancan las campañas estatales en diferentes entidades de México que el próximo 2 de junio elegirán a su próximo gobernante. La candidata presidencial anunció que asistirá a los primeros eventos públicos de algunos de sus compañeros, de acuerdo a su agenda.

En su primera visita, Xóchitl Gálvez visitó Puebla, para acompañar al candidato panista Eduardo Rivera Pérez.

Cabe mencionar que la candidata compartió que no realizaría actividades durante jueves y viernes de ceniza, y el sábado de gloria, para retomar su campaña con normalidad este domingo de resurrección.