Por qué Fernando Colunga no tiene hijos

Existe el rumor de que, a sus 57 años, Fernando Colunga se convertirá en padre (Instagram/@telemundoseries)

Fernando Colunga es uno de los artistas que ha decidido permanecer lejos de las redes sociales y no permite que sus fans o los medios sepan de su vida privada, pero se sabe que no tiene hijos y no se queja de esto.

Recientemente, se dio a conocer que el protagonista de El Maleficio sostiene un romance con Blanca Soto, actriz y modelo. Su relación estaría en su mejor punto y, por tanto, decidieron que formarán una familia, según información de Chisme No Like.

Cabe recordar que Fernando, las pocas veces que ha hablado de su vida privada, ha dicho que en el pasado sí se veía como un hombre con hijos.

Se sabe que Fernando ha tenido varias parejas, pero se desconoce quiénes han sido y si sus relaciones alguna vez han llegado a matrimonio (Cuartoscuro)

En entrevista con el programa Noche de Luz, en 2020, el actor confesó el motivo por el que no había tenido hijos y si en un futuro podría formar una familia.

Colunga confesó que, cuando era más joven, tenía la ilusión de tener un matrimonio y convertirse en padre, pero simplemente no había ocurrido.

“Yo me veía desde hace mucho con hijos, lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma. Así es la vida, tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado”

Muchas veces Fernando ha sido relacionado con sus compañeras de telenovelas, como fue el caso de Thalía (Cuartoscuro/Sara Ortíz)

Poco después, en una entrevista con Un nuevo día, Fernando confesó que aún no había logrado su sueño de tener una familia, pero no dejaba la idea, pues pensaba que podría ocurrir en un futuro.

“No he tenido la suerte de encontrar a la persona correcta para tener una familia. No es que no quiera, pero creo que eso es algo que tiene que llegar cuando tiene que llegar”, dijo el galán de telenovelas.

En esa plática, confesó que pese a que otros actores de su generación ya eran padres, él nunca había sentido la presión de tener hijos ni de casarse, así que no tiene prisa por hacerlo.

Una de las pocas personas que han revelado haber sido pareja de Colunga fue Diana Magaña, hermana de Raúl Magaña (Cuartoscuro)

Este año, 2023, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, mencionó que está “en el proceso” de saber si quiere o no tener hijos a su edad, 57 años, porque a pesar de que le gusta convivir con niños, aún no ha encontrado el momento perfecto para convertirse en padre.

Repitió que si tiene o no hijos, estará bien con lo que suceda, no se negará a lo que suceda en su vida.

¿Por qué Fernando Colunga no habla de su vida privada?

El protagonista de Soy tu dueña ha sido uno de los únicos actores más importantes de Televisa que ha decidido ser completamente hermético cuando se trata de su vida lejos de la cámara.

Fernando ha negado que se haya convertido en padre, pues dijo que no tiene prisa en casarse ni en tener hijos (YouTube/Mara Patricia Castañeda)

Él confesó en entrevista con Mara Patricia Castañeda que esto se debe a que en un momento de su carrera, uno de sus noviazgos se hizo público y la opinión de la gente destruyó su relación.

A partir de esta experiencia, él decidió no volver a mostrarse frente a las cámaras con alguna de sus parejas ni dar grandes detalles de su vida amorosa.

En los años que estuvo alejado de las telenovelas, se encontró con varias fans y periodistas en lugares públicos y pese a que él estaba con su novia -de quien no reveló su identidad-, respetaron su privacidad y nunca han evidenciado sus romances.

“Me he encontrado, viniendo con mi mujer, un montón de gente en aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen: ‘No te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’”, compartió Colunga.