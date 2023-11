Maestra canta con sus alumnos mientras se resguardan durante un enfrentamiento armado en Tijuana

Los hechos sucedieron la mañana del miércoles. (Captura de pantalla)

“Eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo”, cantan unos niños en una escuela primaria, escena que luciría de lo más normal de no ser porque se les ve debajo de sus pupitres y con las caras desconcertadas en medio de una balacera en Tijuana, Baja California.

El momento en el que una maestra trata de calmar a sus alumnos mientras afuera de la escuela hay un enfrentamiento quedó grabado en un video que ya se ha viralizado en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 14 de noviembre en las inmediaciones de la Escuela Primaria “Vicente Suárez”, ubicada en el Fraccionamiento Palma Real, cuando civiles armados se enfrentaron con elementos de la Policía Municipal.

Dicho ataque terminó con dos personas detenidas, que fueron identificadas como Geovana “N” y Kevin Alexander “N”, éste último que terminó con una herida en la cabeza.

Durante este intercambio de balas la profesora del grupo dio indicaciones a sus alumnos para que se sentaran debajo de sus mesabancos, y para calmarlos comenzó a cantar la canción “Mi bello ángel”, que si bien el compositor de corridos tumbados, Natanael Cano, la ha entonado, originalmente es interpretada por el grupo Los Primos MX.

Una maestra trató de que sus alumnos mantuvieran la calma durante una balacera ocurrida afuera de una primaria en Tijuana. (X/@BereniceDiazG)

Mientras algunos niños cantan como si nada pasara, a otros se les ve desconcertados, preocupados o tristes de la situación en la que se encuentran. En todo momento, la profesora conserva la calma, lo cual fue aplaudido por los internautas.

Aunque hubo otros usuarios de redes sociales que criticaron a la docente por poner a cantar a los niños una canción que también es interpretada por un cantante de corridos tumbados, cabe destacar que esta canción no hace alusión alguna al narcotráfico o la violencia, al contrario, habla sobre el amor.

Por qué hubo un enfrentamiento

De acuerdo con la SSP de Tijuana, el enfrentamiento comenzó luego de que durante un patrullaje preventivo oficiales observaron a un sujeto con lo que parecía ser un arma larga, quien al percatarse de la presencia policial apeló a la fuga en dirección a un domicilio, donde desde el techo comenzó a disparar a los agentes, quienes de inmediato repelieron la agresión para ponerse a salvo y solicitar apoyo por la Central de Radio.

En cuestión de segundos una mujer se unió con el agresor disparando contra los oficiales con un arma corta y rápidamente se desencadenó una fuerte movilización policial que al final culminó con la captura de los dos presuntos responsables.

Geovana "N", una de las agresoras detenidas. (SSP Tijuana)

El agresor resultó lesionado durante el enfrentamiento por lo que fue trasladado a un centro médico, con custodia policial para evitar cualquier intento de fuga.

Los hoy detenidos fueron identificados como Geovana “N” de 23 años y Kevin “N” de 24, a quienes les fueron aseguradas dos armas largas tipo fusil calibre .223 abastecidas con 13 y cuatro cartuchos útiles respectivamente, así como un arma tipo escuadra calibre .45, abastecida con tres cartuchos útiles.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Tijuana se encuentra en la lista de las ciudades con mayor percepción de inseguridad por parte de sus ciudadanos.

En septiembre de 2023, el 68% de sus habitantes consideró que era peligroso vivir en dicha región de Baja California, aunque en comparación a lo registrado en el mismo mes pero de 2022 se registró una baja de 7.6 puntos.