A dónde puedes viajar en micro, camión y combi desde Pantitlán: estas son todas las rutas del Cetram

Existe más de un Cetram en la CDMX (Foto: Google Maps)

A los Cetram también se les conoce como “paraderos” y son una parte importante para la movilidad de las personas entre la Ciudad de México y el Estado de México, ya que conectan diversos tipos de transportes con el fin de facilitar el traslado de los pasajeros.

La abreviación de Cetram quiere decir Centros de Transferencia Modal, los cuales son lugares que conectan con una gran variedad de transporte público y concesionado, incluyendo el Metro, autobuses, microbuses, taxis y otros.

Los Cetram más importantes están situados entre la CDMX y el Edomex, tales como: Pantitlán, El Rosario, Indios Verdes y Martín Carrera. Cabe recordar que durante los primeros meses de este 2023, el Gobierno de México implementó una política pública de reordenamiento de los Cetram, con el principal objetivo de mejorar la infraestructura del transporte para los usuarios.

De tal forma buscaron contribuir al mejoramiento de la seguridad, la accesibilidad y la eficacia en el traslados de decenas de personas dentro y fuera de la CDMX todos los días. Es importante recordar que en 1969 estos paraderos se establecieron como estaciones para poder abastecer al Metro de la CDMX.

Cetram Pantitlán cuenta con alternativas de transporte en caso de fallas en el servicio del Metro CDMX (X/@LaSEMOVI)

Hoy en día existen 40 nodos de conexión con diversas alcaldías y municipios de la zona metropolitana, debido a que esta continuaba desarrollándose y que la cantidad de personas aumentaba, los paraderos no contaban con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda, razón por la cual crearon otros puntos de intercambio.

Su principal finalidad era de conectar de la mejor forma con las estaciones del Metro. Uno de los Cetram más utilizados cada día del año es el de Pantitlán, mismo que cuenta con diferentes rutas en cada una de las salidas que se encuentran en la terminal de la estación del Metro CDMX que lleva el mismo nombre y aquí te contamos cuáles son.

A dónde puedes viajar desde el Cetram de Pantitlán

El paradero de esta estación del Metro que conecta con las Líneas A, 1, 5 y 9, es decir, Pantitlán, cuenta con los siguientes destinos:

- Andén A (salida por andén E): la ruta AB-098/02 que se dirige a Toreo/Bordo o la AB-04/103 que conecta con Flamingos.

- Andén B (salida por andén E): con la ruta AB-04/103 que se dirige a Izcalli Esperanza/Margaritas.

- Andén C (saluda por andén E): que cuenta con las rutas AB-08 que va a Bombas I/ C. El Sol Maravillas, AB-199 que va a Bombas/ C. El Sol Aureliano y AB082-03 que se dirige a Escalerillas.

- Andén E: con las rutas AB-04/103 que se dirige a Perla y AB-196 que conecta con Escondida.

- Andén F: que se dirige a Av. Del Peñón/ Acuitlapilco/ Granjas y Patos Prepa.

- Andén G: misma que cuenta con dos rutas: AB-08 AB-04/103 AB-199 que conecta con Esperanza Palacio Izcalli y AB082-03 que se dirige a Rojo Gómez.

Estos son todos los lugares a los que puedes llegar desde la Cetram Pantitlán (Foto: Especial)

- Andén H: la cual conecta con la línea 2 del Trolebús que se dirige a Chapultepec, camión AB-08 AB-04/103 AB-199 que va a la Perla Reforma/ Oriente 30 y la ruta de autobús morado que va a Col. del Mar Churubusco/ Rojo Gómez.

- Andén I: con las rutas AB-04/103 que va a Pescadores Torres/ Conalep/ Torres/ Embarcadero y AB082-03 que se dirige a Culturas/ Hospital.

- Andén J: que cuenta con la ruta AB082-03 que se dirige a Culturas/ Hospital/ San Isidro y Calle de Xico Chalco.

- Andén H: rutas AB-08 AB-04/103 a San Lorenzo Puerto Bombas y AB-09 Patos/ Pescadores/ Torres y Conalep.

- Andén L: ruta 102 a Perla/ Reforma/ Bombas/ Echeverría/ Oriente 30/ San Agustín y ruta 65 a Perla Reforma Vías.

- Andén M (salida por andén L): ruta AB-196 a Álamos/ Xaltipac/ Sutaur y Pileta.

- Andén N: conecta con la Línea 4 del Metrobús que se dirige a la Alameda Oriente.

- Andén T: ruta 39/102 que va a Santa Elena/Llantas/ Acuitlapilco Santa Elena y ruta 39 a Pescadores/ Llantas/ Santa Elena/ Peñón y Cortinas.

- Andén U: ruta 103 a Esperanza/ Palacio Izcalli/ Toreo Madrugada y 4ta. Av. López Mateo, ruta 105 a C. El Sol Aureliano/ 7ta Av y 1ra Av.

- Cuerpo A: ruta 22 a Unidad Rey Neza, ruta 101 a Ejido Colectivos Campos/ Torres/ Conalep/ Inglaterra y Xochitengo, ruta 103/106 a Esperanza Palacio Izcalli.