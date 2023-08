Bromas pesadas, confesiones de prostitución y humillaciones: lo más polémico de La casa de los famosos

Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Wendy Guevara son los cuatro finalistas definitivos del reality (Captura de pantalla/Vix)

La casa de los famosos México llega a su final y con el gran ganador o ganadora que obtendrá el premio de cuatro millones de pesos, el proyecto da por terminada su primera temporada, más de dos meses en que los habitantes del reality show dieron mucho de qué hablar.

Encontronazos, peleas, intrigas, risas y llanto fueron los ingredientes principales del programa que este domingo 13 de marzo llega a su final y cuyas principales polémicas repasamos a continuación.

La lista con el orden de los eliminados

Luego de que Marie Claire Harp salió eliminada a la primera semana de transmisión, se filtró en las redes sociales una lista con los supuestos nombres de los eliminados y el orden en que irían saliendo, incluso el nombre ganador.

Los primeros cuatro coincidieron: fueron Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, Ferka Quiroz y Raquel Bigorra, pero el quinto, que según la lista iba a ser Jorge Losa, fue reemplazado por Paul Stanley.

Este cambio, según comentaron los fans del programa, se debidó a que la producción del programa se percató de que se había filtrado la supuesta lista oficial y entonces decidieron cambiar el rumbo.

(Twitter/@LaPortadAI1)

Wendy Guevara no se veía como ganadora

Una de las fuertes confesiones en el programa fue la externada por Wendy, quien le confesó a Apio Quijano que ella creía que el público y la industria no están preparados para ver triunfar a una mujer trans en un programa de este tipo.

“No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían: ‘La jota ganó’. Yo siento que Emilio (Osorio) podría ganar, para mí; Emilio, Raquel, Poncho, tú eres muy fuerte”, expresó entonces.

La famosa y Apio Quijano hablaron sobre lo que pasaría si la "influencer" resultara triunfadora en el reality

Bárbara Torre y el comentario transfóbico a Wendy

Poco antes de su eliminación, Bárbara Torres emitió un polémico comentario, pues hablando sobre las nominaciones, mencionó que si se iba la Barby Juárez, ella sería la “única mujer entera” en la casa, lo que causó molestia.

“Tú tienes tetas y pito y ella tiene sólo concha, entonces es la única”, le dijo a Wendy. La influencer, por su parte, solamente le dijo: “Ajá, sí, yo lo sé”. “Tienes que utilizar un lenguaje inclusivo, ya, fuera de broma”, pidió Sergio Mayer.

Acusaron en redes a Bárbara Torres de hacer comentarios transfobicos Crédito: Televisa Vix

La supuesta agresión sexual a Nicola

A finales de julio, una broma se salió completamente de control. Y es que entre Sergio Mayer y Wendy Guevara dejaron a Nicola Porcella casi sin ropa interior. Tras ello, Mayer untó crema en los glúteos del peruano mientras él luchaba por zafarse.

El hecho fue condenado como una agresión sexual en las redes sociales, pues incluso el actor amenazó a Nicola con que le iba a “meter un cepillo”, por lo que el ex Garibaldi fue “cancelado” por algún sector del público.

Sin embargo, el hecho fue minimizado por el propio Nicola y por su agencia de representación, que argumentó que todo se trató de un juego y “así se llevan”.

Entre broma y broma la pareja no para de lanzarse comentarios que tienen en suspenso a la audiencia

La alusión al pasado de Wendy Guevara

Recientemente, Emilio Osorio hizo alusión al escabroso pasado de Wendy Guevara. Y es que el hijo de Niurka estaba contándole una de sus aventuras a Sergio Mayer, a quien le narró que estuvo a punto de pelearse a golpes con un amigo.

Mayer calificó su anécdota como “interesante”, de modo sarcástico. “En ese cuento te viste muy Albacete”, le dijo Wendy a modo de broma. “Pero es que yo no tengo historias de prostitución, ¿pues de dónde las saco?”, contestó Emilio. “Yo nomás te estoy diciendo eso, no te enojes”, reviró Wendy.

Emilio anda bien atacado porque están criticando sus historias llenas de "sufrimiento" y duras batallas que han pasado en su vida.



Y de paso se le sale lo insufrible y mamoncito con Wendy... 🤣#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/tkxB1FsUjk — Sour candy (@MrDiegoPerez11) August 10, 2023

Bullyng a la Barby Juárez por no hablar bien

Desde que la boxeadora llegó al programa, el público notó que se le dificultaba pronunciar algunas palabras, pero sus compñaeros constantemente le hacían burla por no hablar correctamente; en un inicio la habitante del Team Cielo lo tomó a broma, hasta que las burlas fueron más agresivas.