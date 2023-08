Wendy le regaló un auto a Marlon: en redes piden no votar por ella porque malgastará el premio del reality | VIDEO

Wendy y Marlon. | YouTube.

Con miras a la gran final de La casa de los famosos, el tema del dinero del premio se ha convertido en un todo un asunto de controversia. Como si se tratara de la herencia tras la muerte de un familiar, ya se han desatado peleas entre externos, debates y muchas opiniones sobre cuál debería ser el destino de los cuatro millones de pesos que se lleve el primer lugar.

En medio de aquel ambiente, recientemente las redes sociales han levantado una nueva controversia con respecto a Wendy Guevara y su círculo de amistades. Específicamente en lo que se refiere a su mejor amigo Marlon Colmenarez, al que en varias ocasiones han acusado de varias cosas: desde que en realidad es su actual pareja sentimental, hasta que se aprovecha de ella al sacar ventaja económica.

La segunda de aquellas teorías se reaviva ahora que alguien encontró un video “vieeeejo” en donde se reveló que Wendy le regaló un automóvil a su mejor amigo. Lo anterior podría no ser del todo extraño, si es que se trata de un amigo muy querido, sin embargo, lo que levanta sospechas es la reacción de Paola Suárez quién filmó el video y la insistencia de Wendy de que no se supiera la noticia.

Muchos creen que la youtuber mantiene a su supuesto mejor amigo y que por ello hará un mal uso de su millón

En el video que se viralizó por TikTok Paola se entera de que Wendy le compró el automóvil y ella se asombra y le pregunta por qué hizo eso. La pregunta es hecha en un tono cercano al asombro y la desaprobación. Entonces la influencer pregunta si el regalo está nombre de Wendy y Marlon se apresura a contestar que está a su nombre.

“¿Para qué dices?”, regaña entonces Wendy y Marlon. Paola por su parte le dice a su amiga en reclamo: “Pos a mi regálame una lipo”.

Piden no votar por Wendy

A pesar de que el video anteriormente comentado no es reciente, sirvió como un recordatorio para muchos de aquella teoría que asegura que Marlon explota a Wendy monetariamente. Por tal motivo prefieren que Wendy no gane el reality ya que gastaría gran parte del dinero en darle regalos a Marlon y no en su mamá, como la influencer ha mencionado durante sus días de encierro.

(Vix)

“Ya sabemos a dónde va el premio”, “Vividor!!! Vergüenza le debería dar decirlo”, “Compartan este video ella no merece ganar”, “Wendy dice que para sus papás pero bien sabemos que será para calmarle lo enojado a Marlon” y “Ya sabía que Wendy lo mantenía..Marlon no va a estar porque es bueno”, fueron algunas reacciones en redes sociales.

Por su parte, con anterioridad Paola Suárez ya ha comentado que Marlon le grita, maltrata, regaña y cela mucho a Wendy. No estuvo muy de acuerdo con que él entrara a la casa durante aquel juego de “Congelados”.

“Le grita en las transmisiones, corre con las imágenes (...) pero ellos dicen que es jugando. Es mi amiga, yo la quiero mucho, la respeto, pero llegará el momento en que abrirá los ojos”, aseguró Paola.