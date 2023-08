¿Cerrarán Zona Rosa? Amigas de Wendy Guevara organizan evento para la gran final de La Casa de los Famosos

La influencer ya tiene propuestas de trabajo en televisión. (Captura Vix)

Wendy Guevara ya era muy conocida en redes sociales antes de entrar a La Casa de los Famosos México, sin embargo, su número de seguidores aumentó considerablemente en cuanto comenzó el programa debido a que conquistó a un nuevo público con su personalidad. Incluso, en menos de una semana de aislamiento se convirtió en la gran favorita para quedarse con el primer lugar.

Te puede interesar: Policías agredieron a fans que gritaban afuera de “La Casa de los Famosos”

El triunfo de la influencer guanajuatense podría hacerse realidad el próximo domingo 13 de agosto, pues entró a la gran final del reality show junto a sus compañeros del Team infierno: Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella.

Todavía no hay nada escrito, pues las votaciones se cerrarán minutos antes de que termine el último programa de esta temporada. Sin embargo, algunas amigas de Wendy Guevara ya comenzaron a organizar un evento en la Ciudad de México para garantizar un gran número de votos en su favor, así lo dio a conocer Evelyn Hernández durante un live que realizó en sus redes sociales.

Debutará como actriz en bioserie de Gloria Trevi. (Captura de pantalla/Vix)

“Tenemos que hacer mucho escándalo obviamente para que gane la Abeja Reina. Recuerden que también este domingo vamos a estar en Ciudad de México porque se va a cerrar la parte de Zona Rosa para transmitir el programa en vivo. Toda la gente vamos a estar votando por Wendy”, comentó.

Pero eso no es todo, los seres queridos de la influencer también encabezarán eventos en otros estados de la República Mexicana, tales como Jalisco, Quintana Roo y Guanajuato. Hasta el momento se desconoce el lugar exacto en donde se llevarán a cabo los eventos en honor a Wendy Guevara, pero se espera que en las próximas horas se brinde más información en las redes oficiales de la influencer.

Te puede interesar: ¿Casas, empresas o joyas? Los finalistas de LCDLFM revelan en qué gastarán los 4 millones si ganan el primer lugar

“¿Quién para ir a zona rosa? que emoción”. “Lo vamos a lograr, agarren todos los celulares que hayan en sus casas y voten por Wendy”. “Wendy es un movimiento , Wendy representa a una generación , es apertura , a votar todos por ella”. “Excelente idea”. “En León no habrá evento?”, fueron algunas reacciones.

¿Qué compraría Wendy Guevara con 4 millones de pesos?

Fue durante los primeros días de La Casa de los Famosos México cuando la influencer se sinceró sobre qué haría con los 4 millones de pesos mexicanos que se llevará el ganador del reality.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Wendy Guevara prepara última transmisión de “Resulta y Resalta”

“Primero ayudaría a mi familia, que mi papá y mi mamá ya no trabajen, les pondría como un negocio. Quisiera poner como una tortillería para ellos, que sea de ellos, que ya no trabajen y que si trabajan que contraten a alguien para que vaya. Los sacaría ya de trabajar porque mi mamá ha trabajado años de su vida, no te digo que duró como 20 trabajando en una casa haciendo el aseo y a parte trabajó en el banco, mi mamá lavaba carros, mi mamá hacía el aseo en un banco y cuando salía, a los ejecutivos del banco les lavaba el coche en la calle, en el estacionamiento”, contó.

También invertiría parte del dinero en agrandar su casa, además de donar otra fracción a una comunidad infantil: “En mi casa quiero hacer otro piso. Tengo dos pisos, pero quiero hacer otro. Y quiero ayudar a un centro de niños con cáncer o niños quemados”.