Captaron a diputado electo del PT en Coahuila “consintiendo a su familia” al repartirles billetes de 500 pesos

El diputado electo Antonio Flores Guerra. (Captura de pantalla)

Antonio Flores Guerra, diputado electo del Partido del Trabajo (PT), protagonizó una polémica luego de que fuera captado en video mientras repartía fajos de billetes a niños en Coahuila.

En el clip que fue compartido a través de las redes sociales, se ve al también hermano de la alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Flores Guerra, sacar un fajo de billetes de un maletín café, al tiempo que varios niños se forman en fila para unirse a la repartición del dinero.

Vestido con pantalones de mezclilla, una camisa, gorra roja y lentes de sol, el político ondea el fajo para luego repartir un billete de 500 pesos a cada uno de los niños presentes, incluyendo una bebé que es cargada por su madre.

El video habría sido grabado durante las fiestas de Pascua, pues en el clip se agrega el hashtag #Díadelaconeja, celebración durante la cual se hacen labores de limpieza en los bosques. Sin embargo, el clip apenas ha salido a la luz en las redes sociales.

Antonio Flores Guerra, diputado electo del PT, presume fajo de dinero y reparte billetes entre familiares. (Twitter/@lumendoz)

En las imágenes captadas se logra ver que el diputado electo está en una aparente reunión familiar en el bosque, en donde además se observan varias latas de alcohol sobre una mesa.

“Consintiendo a la familia”, se le oye decir, mientras también se aprecia una canción remix de fondo en donde se escucha “es sin miedo al éxito”.

Cabe apuntar que esta no es la primera vez que el empresario se ve envuelto en polémicas, pues también ha sido señalado en redes sociales por presuntamente no proporcionar pensión alimenticia a su ex pareja.

Antonio Flores , consentido de la CFE

Tony Flores, como también se le conoce, es dueño de la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V.. (Twitter/@ALEPHBIO)

Tony Flores llegará a la próxima legislatura luego de que participara en las pasadas elecciones en Coahuila por la vía plurinominal de la mano del PT, partido político afín al presidente Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que presumen de abogar por la austeridad.

Sin embargo, Flores Guerra también es un empresario carbonero dueño de la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V. compañía que, de acuerdo con el sitio Verificado, se ha beneficiado con contratos de hasta 132 millones de pesos.

La familia Flores Guerra tiene una amplia participación en la región Carbonífera de Coahuila, zona donde se produce el 99% del carbón del país, y sólo en los últimos tres años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó hasta 3 mil 200 millones de pesos en contratos por “carbón mineral térmico no coquizable”, lo equivalente a una cuarta parte de los recursos entregados en contratos en este rubro desde el 2020.

Por otro lado, en los últimos meses se le ha visto apoyando económicamente al ayuntamiento que dirige su hermana Tania Vanessa Flores Guerra, prueba de ello es que el pasado 14 de julio el empresario donó pipas, camionetas, remolques y trailas para realizar trabajos de recolección de basura y atender el desabasto de agua. Además, los sueldos de los operadores de dichas unidades también fueron cubiertos por el muzquense.