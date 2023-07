Paola Durante lanzó su cuenta de OnlyFans acompañada de Wanders Lover

Paola Durante estrenó su perfil en OnlyFans con Wanders Lover (Instagram @paolapink1/@wandersloveroficial)

Después de la polémica que causó el documental sobre el asesinato de Paco Stanley, producido por Vix, El show: crónica de un asesinato, caso en el que hasta hoy Paola Durante es vinculada, la edecán decidió lanzarse como modelo para adultos.

Desde su juventud, varias revistas han invitado a la uruguaya a posar con poca ropa, pero fue hasta este 25 de julio que aceptó incursionar en una nueva plataforma, la cual es para públicos que posiblemente no la conocían, OnlyFans.

A sus 48 años, Durante inició a vender sus fotos en lencería por consejo de su hija, quien le insistió que podía ser un ejemplo para otras mujeres de su edad y que, además, la ayudaría a levantar su ánimo, pues está atravesando la menopausia.

Esta ha sido la única fotografía que la edecán compartió para promocionar su perfil (Instagram @paolapink1/@wandersloveroficial)

“Mi hija llegó y me dijo: ‘Oye, ma, te he visto muy mal’, estoy pasando por un momento muy mal que es el de la menopausia, y me han tocado todos los síntomas, absolutamente todos (...) Y un día mi hija me dijo: ‘¿Por qué no haces OnlyFans? Si tienes un cuerpazo, tienes edad para hacerlo y, además, puedes ser ejemplo para muchas mujeres de tu edad”, compartió en De Primera Mano.

Al principio, ella se negó a incursionar en la venta de imágenes eróticas porque ya lo ha hecho para revistas, pero hizo una puesta con su hija, ésta consistió en que Paola tendría que abrir su cuenta en la plataforma si todos sus seguidores de Instagram votaban en una encuesta que vendiera sus fotos.

Ya que ganó su hija, le comentó a su representante que quería hacer algo completamente nuevo en su vida, que era lanzar su OnlyFans. Según dijo, quiere que la gente que ya la ha criticado, siga haciéndolo, pero ahora con una razón.

Paola confesó que decidió salir de su tristeza aventurándose a algo nuevo y dejar de estar postrada en cama (Instagram/@paolapink1)

“Quiero hacer algo que nunca he hecho en mi vida, quiero vivir la vida, quiero hacer cosas que la gente critique, pero ahora con justa razón”

Durante pidió abrir su cuenta con una colaboración, por ello le pidió a Wanders Lover, con quien mantiene una estrecha amistad, que la acompañara para iniciar esta nueva etapa de su carrera.

Confesó que se sentía muy nerviosa, pero al estar con su amiga, tuvo la confianza de moverse por el set con tranquilidad. Wanders Lover también cuenta con un perfil en OnlyFans, ella vende su contenido por USD 12 al mes, que serían 202 pesos mexicanos. La modelo actualmente cuenta con 26 mil “Me gusta” en todo el contenido que vende.

El contenido de Wanders actualmente es principalmente dedicado a OnlyFans (Instagram/@wandersloveroficial)

Por ahora, no está considerando hacer colaboraciones con hombres, pero, si se presentara la oportunidad, le gustaría invitar a Jorge Losa, de La Casa de los Famosos.

“Si es un hombre, me gustaría que fuera Jorge, el de La Casa de los Famosos, y viene Ferka... era broma, Ferka”, bromeó la edecán.

¿A qué se dedica actualmente Paola Durante?

Cabe recodar que hace unos años Paola Durante se había decidido a dejar el mundo de la farándula porque su nombre siempre era relacionado a Paco Stanley, ella ya estaba cansada de esta situación y prefería mantenerse la mayor parte del tiempo lejos de las cámaras. Se dedica a pintar y es considerada influencer.

Además de aún dedicarse al modelaje, también escribió un libro (Instagram/@paolapink1)

A pesar de esto, ha aceptado brindar algunas entrevistas para hablar sobre lo que ella vivió cuando fue encarcelada al ser considerada una de las posibles autoras intelectuales del homicidio de su compañero.

Una de las últimas veces que tocó el tema fue para señalar que actualmente desconfía de Mario Bezares desde que fue lanzado el documental de Vix. Debido a que su versión de los hechos es contraria a lo que los demás cuentan, Paola confesó que se alejó de su amigo y la esposa de él.