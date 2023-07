La cadena +Kota se declaró en quiebra: qué pasará con sus tiendas

La debacle financiera de Maskota empezó en 2019 y se agravó con la llegada de la pandemia (Foto: especial)

A más de un año de entrar a un proceso de concurso mercantil, la empresa +Kota fue declarada en quiebra debido a que no logró un acuerdo con sus acreedores para saldar alrededor de 110 millones de pesos, por lo que sus días podrían estar contados a partir de hoy.

Este día el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles determinó que se venció el plazo para alcanzar algún convenio entre las partes en litigio, y a partir de mañana empezará a correr el cómputo de nueve días para que la empresa registrada como Comercializadora Latinoamericana KITSI presente un recurso de apelación.

La debacle financiera de esta compañía mostró sus primeros síntomas en 2019, cuando se hicieron públicas las denuncias por incumplimiento de pagos. La situación empeoró con la llegada de la pandemia debido a que sus tiendas físicas se vieron obligadas a cerrar debido a las restricciones sanitarias.

Debido a las denuncias de maltrato, la empesa se vio obligada a suspender la venta de animales vivos (Archivo)

En 2020, la cadena también dejó de vender animales luego de la acusación por maltrato animal, a raíz de un polémico abandono de especies en una sucursal de Boca del Río, Veracruz, durante el periodo de pandemia.

Finalmente, en marzo de 2022, +Kota se vio orillada a solicitar a sus acreedores un plan de reestructuración financiera, iniciando el litigio.

Con la declaratoria del Juzgado, +Kota se verá obligada a vender sus activos para liquidar sus adeudos con acreedores pero en caso de apelar la resolución, la compañía deberá presentar una garantía para avalar el pago de daños y perjuicios que se pudieran generar.

La empresa de alimentos y accesorios para animales y algunos de sus acreedores intentaron llegar a un acuerdo el pasado 7 de julio, sin embargo, el documento no fue admitido porque no fue firmado por todos los involucrados, además de que no se solicitó formalmente al juzgado una nueva prórroga.

El Juzgado señaló que transcurrió el plazo de 185 días de la conciliación así como los 90 días de la prórroga autorizada, sin que se haya aprobado un convenio para dar fin al concurso mercantil, razón por la cual fue procedente la declaratoria de quiebra para la empresa enfocada en el segmento de mascotas.

Durante la pandemia se acusó a la empresa de abandonar en las tiendas a decenas de animales. FOTO: Archivo/EFE

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 167, fracción II, y 168 de la Ley de Concursos Mercantiles, se ordenó emitir sentencia de declaración de la comerciante en estado de quiebra de Comercializadora Latinoamericana KITSI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”, sostuvo el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México.

No obstante, uno de los representantes de las empresas involucradas aclaró que se abre un nuevo plazo en que cualquiera de las partes puede apelar la decisión del juez.

“La comerciante, en este caso +Kota, cualquier acreedor, y el mismo conciliador, pueden presentar un recurso de apelación, que va a ser resuelto por un Tribunal de Apelación, en la cual se puede revocar o confirmar esta sentencia, el plazo de las partes para impugnar vence el 9 de agosto de 2023, y se puede tomar hasta un año”, explicó el abogado Alberto López Torres, quien representa a una de las compañías que reclama pagos atrasados.

Qué pasará con las tiendas +Kota

El año pasado, Emilio Rodríguez, director general de +Kota expresó que para este 2024 tenían proyectado abrir 20 nuevas sucursales, con el objetivo de llegar nuevamente al centenar de tiendas, sin embargo, la situación parece complicada.

Actualmente la cadena mantiene abiertas algunas sucursales en varios centros comerciales de la Ciudad de México aunque cada vez con menor oferta de productos. En caso de no revertir la situación legal, estas podrían cerrar definitivamente la cortina.

Con la decisión del Juez mercantil, la operación de las tiendas ya no estará a cargo de la empresa, sino que la administración recaerá en un síndico, es decir un especialista designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles hasta que se concluya el proceso.