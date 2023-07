Quién fue Zayma Zoraya Zamora, la excandidata de Poza Rica asesinada en Veracruz

La activista fue asesinada el 25 de julio (Facebook/Zayma Zoraya Zamora)

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informaron que la activista y excandidata a la Presidencia Municipal de Poza Rica, Zayma Zoraya Zamora García, fue asesinada cuando transitaba por el boulevard Lázaro Cárdenas.

Por medio de algunos mensajes en Twitter, las autoridades dieron a conocer que se inició una carpeta de investigación por los hechos, además de que ya se encontraban fiscales, policías ministeriales y peritos en la zona con el fin de comprender qué fue lo que sucedió este martes 25 de julio.

“La fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, reitera que en este caso, como en todos en los que se agreda a las y los veracruzanos, no habrá impunidad”, explicó la Fiscalía.

Aunado a lo anterior, las autoridades locales dieron a conocer que se desplegó un operativo en la zona con la finalidad de dar con los responsables, por lo que invitaron a la población a reportar cualquier información sobre el caso a los números oficiales.

¿Quién fue Zayma Zoraya Zamora?

El asesinato de Zayma presumiblemente fue perpetrado por sujetos armados (Facebook/ZaymaZZamora)

Desde que inició el apoyo a las corcholatas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Zamora García anunció su apoyo al extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, por lo que algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales sobre política fueron su apoyo a algunos eventos a favor del candidato a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, antes de saltar a la política o mostrar apoyo a favor del partido guinda, la veracruzana se volvió viral al convertirse en #LadyPestañas, pues en 2018 compartió una foto para anunciar que había decidido tatuarse las pestañas y las cejas, lo que provocó que recibiera críticas y felicitaciones por su actitud.

En medio de esta polémica, la Zayma Zamora compartió un post en donde sentenció que los malos comentarios no la afectaron, debido a que no lo permitió, pues fue consciente que los comentarios hablaban más de las personas que de ella misma.

“NADA TE DAÑA, SI NO LO PERMITES. Mis amigas Amigas...no se preocupen por las fotos virales y los comentarios mordaces que me dirigen, eso solo habla mal de ellos, de su mala educación, de sus malos modales y las malas costumbres en sus familias. Soy una persona mayor de 53 años y aun provoco controversias...¡SIGO VIGENTE! ¡ESO ME AGRADA! (sic)”, se pudo leer en aquella ocasión.

En 2018 fue bautizada como #LadyPestañas (Facebook/Zayma Zoraya Zamora Garcia)

No obstante, no fue el único momento en donde la veracruzana fue noticia, pues en 2020, en medio de la pandemia por el COVID-19, la también aspirante a Presidenta Municipal informó que su esposo había muerto por la enfermedad y denunció que lo catalogaron como “neumonía atípica”, lo que ocasionó que no recibiera el tratamiento adecuado.

Su esposa René Rascón falleció en mayo de aquel año, sólo habían pasado dos meses de que se había declarado la emergencia sanitaria en el país; sin embargo, la también activista denunció algunas inconsistencias que pasaron durante el tiempo que lo atendieron en un hospital de la entidad del sureste mexicano.

“A mi esposo le pusieron neumonía atípica por complicación de hipertensión arterial (en el acta de defunción) (...) eso fue lo que quisieron poner, no le hicieron el examen y pues yo estoy muy molesta también por eso. Las cifras mienten y no te dicen que es Covid”, contó a La Silla Rota.

Un año de aquel suceso, la activista se lanzó como candidata a alcaldesa del municipio de Poza Rica con el partido Unidad Ciudadana; sin embargo, fue vencida por Fernando Remes, representante del partido guinda” que obtuvo más del 50% de los votos totales, mientras que ella alcanzó el 5.98% de los sufragios.

Finalmente, ella se describía como activista y filántropa desde hace 13 años, tiempo en el que presidió la fundación Vivir para Servir sin Condición.