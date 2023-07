Ella es Dorely Medina, la joven de Nayarit que logró entrar a la NASA

Para noviembre de este año, viajará a la agencia espacial para iniciar con el programa para el cual fue seleccionada.

“Cumpli el sueño de mi vida”, fue lo que dijo con emoción la joven de 18 años, Dorely Medina, después de ser aceptada en el programa Internacional del Aire y el Espacio (ISAP) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Te puede interesar: En qué parte de México se encuentra el lugar más caluroso del mundo

La originaria de Nayarit, mediante una publicación de Facebook, posteó un video en donde reveló que fue uno de las 60 jóvenes para participar en el proyecto de la NASA.

“Desde que soy muy pequeña siempre he sentido fascinación por lo que sucede en el espacio. Me encanta ver estrellas, de hecho, el primer regalo que les pedí a mis papás fue un telescopio”, expresó la joven.

Pide a los jóvenes como ella luchar por sus sueños

Así Dorely fue informada que fue una de las 60 seleccionadas.

Por otro lado, explicó que para lograr ser aceptada fue un duro camino por recorrer, desde hacer una entrevista hasta hacer mostrar su prototipo de su proyecto.

Te puede interesar: Día Internacional de la Luna: cuáles son las 3 curiosidades sobre su clima, según la NASA

“Si Dorely de 8 años viera esto, seguro no me creería... Acabo de recibir mi carta de aceptación para el International Air and Space Program, programa de la NASA”, dice.

“Después de pasar por un largo proceso de selección, en donde tuve que hacer una entrevista y mandar mi prototipo de proyecto, entre otras cosas, hoy recibí mi carta de aceptación al Internacional Air and Space Program, un programa que recluta a 60 jóvenes de todo el mundo para llevarlos a la NASA a que conozcan a los ingenieros y a que desarrollen un proyecto cuyo objetivo es mandarlo a la estación espacial internacional”, agregó.

La joven mexicana acudirá en noviembre próximo, a las actividades del Programa Internacional del Aire y el Espacio (IASP) 2023. Credito:FB@Dorely Medina

En la grabación exclamó que ella siempre puso lo que quería ser de grande, pues la ciencia y la tecnología son su pasión por lo que el ingresar a la NASA, fue algo que nunca imaginó conseguir.

Te puede interesar: Cómo una de las mujeres más poderosas de Colombia ayuda a niñas vulnerables a llegar a la Nasa: “Debemos crear ideas para generar cambio en el mundo, pero hacerlas realidad”

“Aplican jóvenes de todas partes del mundo y entre tantos jóvenes resulté ser una de los 60. ¡Soy mexicana y soy nayarita! Y me siento muy emocionada de poder ir a representar a nuestro estado en este programa de la NASA”, expresó con mucha emoción.

“Con esto quiero decirles: sueñen, no dejen de soñar, no dejen de intentarlo. Sueñen tanto hasta que les tiemblen las piernas, porque los sueños sí se cumplen, siempre y cuando dejen cuerpo y alma en esto y se esfuercen lo suficiente para hacer sus sueños realidad”, destacó.

Reveló que su pasión por la ciencia inició desde niña.

El Programa Internacional de Aire y Espacio es un programa educativo que se lleva a cabo en las instalaciones de la NASA, en Estados Unidos, donde principalmente se enseña sobre la ingeniería espacial, la aeronáutica y la ciencia. A ello, la joven de 18 años de Nayarit, dijo sentirse honrada por ser un ejemplo de alcanzar sus sueños.