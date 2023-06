Mario Bezares envió mensaje a la familia de Paco Stanley: “No fue por mi causa”

Bezares aseguró a la familia de Paco que él no tuvo qué ver en la tragedia (Foto: Instagram)

Recientemente se cumplieron 24 años desde que Paco Stanley fue asesinado en lo que significó el crimen más sangriento ocurrido a una celebridad en el México contemporáneo, esto aunado al estreno de El Show: Crónica de un asesinato, lo que ha generado el surgimiento de una especie de “Pacomanía”.

Y es que la serie documental ha causado revuelo a pocos días de su estreno, pues se trata de un material audiovisual donde los principales involucrados en el escabroso incidente dan su testimonio y ayudan a reconstruir los hechos, además de que está documentado con material audiovisual de la época.

Figuras como Paola Durante, Benito Castro, Verónica Macías, Jorge Garralda, Emilio Azcárraga Jean, Cuauhtémoc Cárdenas y Luis de Alba aparecen en el material dirigido por el periodista Diego Enrique Osorno; siendo la presencia de Mario Bezares la más destacada en el serial que consta de cinco capítulos.

El comediante aparece haciendo un repaso de su carrera y de sus años al lado del fallecido actor, a quien lo unió una relación muy especial que continúa recordando a 24 años de la muerte de Stanley, quien fue ejecutado a las afueras del hoy célebre restaurante “El charco de las ranas”.

En el documental aparece Paola Durante y "El Cholo" (Foto: Vix)

Ahora, el apodado “Mayito” regresó al foro de televisión en el que Paco Stanley transmitió su último programa aquel lunes 7 de junio de 1999, sin saber que sería ejecutado en el estacionamiento del lugar al que acudió a almorzar tras finalizar la emisión de su programa en turno Una tras otra.

Bezares y su esposa Brenda acudieron recientemente como invitados al programa Venga la alegría, matutino emblemático de TV Azteca, y desde las instalaciones de la televisora comandada por Ricardo Salinas Pliego -quien también aparece en el documental mencionado- recordaron las circunstancias en que vivieron el asesinato de “Pacorro, de todos el más cotorro”.

Mario destacó el hecho de que tanto él como la edecán Paola Durante pasaron un periodo en la cárcel, al ser señalados como sospechosos del crimen.

“Es una gran tristeza de recordar un excelente programa que lo único que hacíamos era divertir y entretener de acuerdo a nuestro humor, que en aquel entonces era muy fuerte, nos llevábamos muy pesado, y que empiecen a manchar todo lo sucedido”, comentó el actor de 64 años desde el mismo foro en que en 1999 Stanley se presentó por última vez ante el público.

“Siempre, siempre llegábamos aquí y son recuerdos que se te vienen y te recrudecen y que realmente ahí están y se quedaron plasmados”, admitió el famoso, cuyo baile “El gallinazo” formó parte importante de los programas del difunto comediante.

Bezares también recordó cómo fueron los últimos momentos del conductor que se mantuvo al frente de la pantalla chica durante años, en proyectos como ¡Ándale! y ¡Pácatelas!

“De repente nos metimos al baño. De repente él sale, me dice que me espera allá afuera, y fue la última vez que lo vi. Él terminó antes, yo terminé después, pero no fue tanto tiempo. Cuando yo salgo del baño, porque los lavabos están afuera de los baños, y empiezo a oír las detonaciones, y es cuando no sé qué está pasando”, recordó Bezares.

Mario y Brenda aprovecharon la transmisión de TV Azteca para enviarle un mensaje a la familia de Paco Stanley, en el que destacaron que se trató de un hecho en el que los Bezares no tuvieron nada que ver.

“Simplemente que estén bien, que fuimos víctimas de esta situación y que todos salimos dañados. Lamentamos mucho todo lo que ha pasado, pero no fue por nuestra causa, fue por una circunstancia y una situación ajena completamente a nosotros y que aquí estamos”, dijo Mario con seriedad.