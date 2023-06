Por qué a Lucía Méndez no le hubiera gustado casarse con Luis Miguel

Ambos famosos vivieron un fugaz romance a principio de la década de los 90 (Foto: Instagram)

Lucía Méndez recordó durante una reciente conferencia de prensa cómo fue su fugaz romance con Luis Miguel, el discreto amorío que sucedió a principios de los 90 cuando, pese a la diferencia de edades, pues ella es mayor que “El sol de México”, pudieron compartir unos días de amor.

“Ese día me dio una copa de champagne y no sé qué tenía el champagne, pero me puse un ‘cuete’ tremendo y tuvimos una relación muy bonita, pero en realidad es la única relación joven que he tenido en mi vida, con Luis Miguel, y la verdad no me arrepiento, fue maravilloso. Micky es Micky y es una gente sensacional, es una gente que como pareja es muy divertido, es muy lindo, muy detallista, o sea por eso se enamoran de él”, compartió la famosa de hoy 68 años.

La cantante y actriz no se resignará a quedarse sin poder ver a Luis Miguel en uno de los tantos conciertos que tiene programados, pese a que aún no ha conseguido entradas. “No, ya se agotó todo. Voy a buscar a mis amigos para ver si puedo conseguir unos boletos”, confesó la actriz quien prefirió no opinar cuando un reportero le preguntó sobre la reciente declaración de Aracely Arámbula, quien llamó “rey cucaracho” al intérprete de La media vuelta.

“No, yo no opino, yo quiero mucho a Aracely, se me hace una chava súper linda y quiero mucho a Micky, entonces calladita me veo más bonita, la verdad”

El romance entre los cantantes duró sólo unos meses (Foto: Twitter/@chekechek1)

A pregunta expresa sobre si a Lucía le hubiera gustado llegar al altar con el famoso intérprete, la protagonista de Colorina se sinceró.

“No (me hubiera gustado que él me diera el anillo), era muy joven, definitivamente no, yo creo que tienes que, cuando te dan el anillo, tiene que ser una persona que sea contemporánea tuya, no tener una desubicación tan grande como para pensar que me diera un anillo”, dijo refiriéndose a la diferencia de edades.

Pero Lucía considera que el verdadero amor de su vida aún no le ha llegado, por lo que prefiere poner en manos de Dios su futuro amoroso.

“Mi corazón está muy tranquilo, muy lindo, abierto al amor, yo creo que el verdadero hombre de mi vida no me ha llegado y si no me llega ni modo, yo amo a Dios, lo amo por sobre todas las cosas, amo a Dios más que a mi propio hijo, imagínense cómo amo a Dios, y si Dios quiere me lo va a poner porque yo ya metí la pata hasta la rodilla”, expresó la también empresaria.

Lucía Méndez es mayor que Luis Miguel por 15 años (Foto: Archivo)

“Yo le digo a Dios ‘Señor, si yo voy a tener un compañero, escógemelo tú, y si no quieres que tenga a nadie, igual siento paz y amor porque eso es lo que tú me das’. Entonces creo que si yo tengo un compañero, me lo va a poner Dios”, agregó Méndez, quien también reveló cuáles son las características que busca en una pareja a estas alturas de su vida.

“Siempre tuve novios muy pasionales y la verdad es exactamente lo que no me gusta, me gusta un hombre alivianado, suave, lo que se dice easy going, como dicen los gringos, me gustan divertidos, con sentido del humor, que no tengan broncas, que no sean celosos, pues no quiero nada, ¿verda­d? Lo voy a encontrar yo creo en Marte o en Júpiter o no sé dónde, pero ya dije, si me llega alguien va a ser porque Dios me lo puso”, recalcó la estrella considerada “diva” por ella misma, para quien no está en sus planes volverse a casar.

“Casarme ni en kermés, casarme no, pero sí tener una relación abierta, bonita, pero sin matrimonio”, reveló.