La FIL de Guadalajara honra a Raúl Padilla, ex rector de la UdG con quien Itati Cantoral tuvo una relación

Raúl Padilla López falleció en abril de 2023 (Cuartoscuro)

Raúl Padilla López murió el 2 de abril, su fallecimiento conmocionó a muchas personas pues fue rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y además, contribuyó a la difusión de cultura en Jalisco. Esta es la razón por la que este 26 de noviembre fue homenajeado por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Dicho homenaje se realizó a las 19:00 en el Auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara, algunos de los participantes fueron José Trinidad Padilla López, Ricardo Villanueva Lomelí, Ruth Padilla Muñoz y Sara Poot-Herrera. Durante el evento se reconoció la trayectoria académica y el legado cultural que dejó el ex rector.

Es importante recordar que Raúl Padilla López se desempeñó como coordinador de la FIL de Guadalajara, se trata de un puesto que le dio una gran relevancia alrededor del mundo; después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) diera a conocer el suicidio del ex catedrático, muchas personas lo recordaron como “cacique” de la universidad en Jalisco.

Homenaje a Raúl Padilla López en la FIL de Guadalajara (Instagram/@filguadalajara)

Durante el homenaje, Ruth Padilla describió al ex rector como “un hacedor de sueños y capaz de hacerlos realidad, con una gran capacidad y tenacidad, lo que era una de sus características más importantes”; por otra parte, Trino Padilla recordó que en la juventud, Raúl Padilla López se inició en la política estudiantil e incluso comenzó a mostrar su pasión por el cine.

Aunque no estuvo presente en el evento, Federico Reyes Heroles mandó un video con un mensaje para recordarle a la comunidad que Raúl Padilla “tuvo la capacidad de llevar la imaginación a la administración e inventó cosas: instituciones como la Feria Internacional del Libro y encuentros como el de cine. Además, tuvo la capacidad heurística de convertir ideas en realidad”.

Así fue el homenaje al ex rector de la Universidad de Guadalajara (Captura de pantalla YouTube/@UdeG)

Durante el homenaje al ex catedrático, el actual rector de la Universidad de Guadalajara (UdG) reconoció que Raúl Padilla ha sido la mejor mente que ha tenido la institución educativa en 250 años. “Una mente que otorgó la autonomía universitaria a esta Casa de Estudios en 1994″, mencionó Ricardo Villanueva.

Raúl Padilla López e Itati Cantoral

La vida personal de Raúl Padilla López no era pública, pero hubo rumores de que el ex rector tuvo una relación con Itati Cantoral, la actriz negó la situación por años, pero finalmente lo admitió algunos días después de su muerte.

Raúl Padilla e Itati Cantoral si tuvieron una relación, de acuerdo con la actriz (Instagram/@itatic_oficial//Fernanda Velazquez | Gustavo Alfonzo | Archivo UdeG)

Aunque no dio detalles sobre el noviazgo, la actriz de María, la del barrio recordó a Raúl Padilla López como su “ex pareja”, además mencionó cuál es su percepción sobre el duelo y la nostalgia tras la muerte de una persona. En conversación con Ventaneando, Itati dijo lo siguiente:

El ex rector de la Universidad de Guadalajara impulsó festivales de cine y libros (Twitter/@VentaneandoUno)

“La gente se va, mi ex pareja falleció, en fin, la gente se va tan rápido que hay que disfrutar la vida. Pienso que hay que ser agradecidos con la vida por lo que tienes aquí y ahora”

Itati Cantoral guardó silencio sobre el fallecimiento de su ex pareja durante cinco días, después publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que tampoco mencionó la relación sentimental, solo mostró una imagen en la que fueron retratados juntos. Como pie de foto, la actriz escribió este mensaje:

“Seguimos pidiendo por el eterno descaso del licenciado Raúl Padilla López. Por sus hijos @jessy_padilla_7 y @raul_padilla_padilla para que tengan el consuelo que necesitan. Así como a sus familiares. Viernes santo, triste”

Este fue el mensaje que escribió Itati Cantoral para despedirse del ex rector Raúl Padilla López (Instagram/@itatic_oficial)

Las fotos que revelaron el romance de Rául Padilla e Itati Cantoral

Por la naturaleza de sus ocupaciones, Raúl Padilla se relacionaba estrechamente con actores, actrices y directores en el ámbito profesional, pues inclusó tuvo una importante colaboración con Ofelia Medina; sin embargo, a los admiradores de Itati Cantoral les pareció fuera de lo común que el catedrático hubiera sido invitado a una de sus fiestas familiares.

En 2021, Itati Cantoral compartió algunas postales de la primera comunión de su hija María Itati, entre las fotos de la ceremonia católica, hubo una en la que Raúl Padilla fue retratado mientras parecía que la estaba abrazando. Esta imagen ya no está disponible en el perfil de la actriz, pero se convirtió en el origen de este rumor.

Los padrinos de la primera comunión de la hija de Itati Cantoral fueron Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez (Instagram/@itatic_oficial)

En su momento, ninguno de los dos habló sobre la relación, pero hubo rumores de que el romance llevaba años gestándose y que incluso Cantoral habría cometido una infidelidad con su entonces esposo, Carlos Alberto Cruz.

Itati Cantoral responde con sarcasmo por relación

Es importante mencionar que Itati Cantoral negó su relación con Raúl Padilla al menos en dos ocasiones, ambas fueron en 2020. La primera fue durante un encuentro con medios de comunicación, pues dijo que estaba soltera y resaltó que incluso si tuviera pareja, la edad no era un impedimento para el amor.

Esta fotografía desató sospechas de una relación, pues parecía que Raúl Padilla la estaba abrazando (Instagram/@itatic_oficial)

En ese momento, Itati Cantoral fue cuestionada por la diferencia de edad entre ambos, la cual era de 21 años; es por esto que la actriz hacía énfasis en que, para ella este era un aspecto irrelevante en una relación exitosa, además de que intentaba resaltar que eso no representaba un problema.

Después, Gustavo Adolfo Infante le hizo un cuestionamiento similar cuando fue su invitada en el programa El minuto que cambió mi destino. Ante la pregunta: “¿Dicen que andas con un señor de Guadalajara?”, Itati Cantoral respondió con ironía y dijo:

“Sí, el señor Raúl Padilla, es el amor de mi vida, fíjate”

Itati Cantoral le explicó a Gustavo Adolfo Infante que solo sentía admiración por Raúl Padilla, pero tres años después reconoció la relación (Captura de pantalla YouTube/@ImagenEntretenimiento)

Después, mencionó que no andaba con el ex rector de la UdeG, aunque admitió que le atraía y recientemente lo nombró como ex pareja, en su momento dejó en claro que lo que sentía se limitaba a la admiración por sus aportaciones culturales e incluso evadió el tema de la relación:

“Es una persona que ha invertido su vida en la educación de Jalisco y para mí la educación es lo más importante que puede tener un ser humano (...) Cuando lo conozco, a través del festival de cine de Guadalajara, que además es todo lo que ha creado”, explicó al periodista de espectáculos.