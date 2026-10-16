Bandai Namco anuncia ‘Gundam Blitz Order’, un RPG idle para iOS y Android

Gundam Blitz Order presenta su tráiler.

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Bandai Namco Entertainment anunció Gundam Blitz Order, un juego gratuito de estrategia idle para iOS y Android que tendrá distribución mundial, aunque todavía no cuenta con fecha de lanzamiento. El título forma parte de las celebraciones por los 40 años de los videojuegos de Gundam y tendrá una prueba cerrada de red del 18 al 24 de noviembre de 2026.

Cómo funciona la estrategia automática

Gundam Blitz Order será la primera entrega de la franquicia presentada como un juego de estrategia idle. En este tipo de propuesta, parte del progreso y la obtención de recursos ocurre automáticamente, sin exigir que el jugador intervenga de manera constante.

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Los materiales necesarios para mejorar las unidades se recolectarán de forma automática. Esos recursos podrán utilizarse para subir de nivel al conjunto del equipo, mientras que las unidades recién obtenidas estarán disponibles para combatir de inmediato. El objetivo es reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas y concentrar las decisiones en la composición de cada escuadrón.

Antes de una batalla, los jugadores deberán formar un equipo sin superar el límite de costo asignado. También tendrán que elegir la posición inicial de cada unidad según sus habilidades, rasgos, estilo de combate y habilidades especiales EX. Una vez comenzado el enfrentamiento, la secuencia se resolverá de manera completamente automática.

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Este sistema traslada el peso estratégico a los preparativos. La selección de integrantes, su desarrollo y el orden de formación determinarán el rendimiento del grupo, aunque el jugador no controle directamente cada ataque durante el combate.

Mobile Suits, naves y misiones

El catálogo incluirá Mobile Suits, naves de guerra y Mobile Armors procedentes de distintas series de Mobile Suit Gundam. Bandai Namco no detalló todavía la lista completa de personajes y máquinas disponibles, pero confirmó que será posible coleccionarlos, desarrollarlos y combinarlos en equipos personalizados.

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La variedad de unidades permitirá construir formaciones alrededor de sus características particulares. Algunas decisiones estarán ligadas a las capacidades individuales, mientras que otras dependerán de cómo funcionen juntas dentro del límite de costo. La progresión abarcará al equipo completo, una característica pensada para que las incorporaciones recientes puedan utilizarse sin un proceso prolongado de preparación.

Las actividades anunciadas incluyen batallas contra jefes y misiones de escolta de naves. Fuera de los enfrentamientos habrá opciones para desarrollar Mobile Suits y reunir objetos reconocibles de las diferentes producciones de Gundam. Bandai Namco todavía no explicó cómo se obtendrán las unidades ni qué sistema de monetización acompañará al modelo gratuito.

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El anuncio llegó acompañado por un avance publicado en el canal internacional de Gundam en YouTube. El material cuenta con versiones en inglés, japonés, coreano y chino tradicional para Hong Kong y Taiwán. También se habilitaron un sitio oficial en varios idiomas y una cuenta dedicada en X.

Gundam Blitz Order

Fechas y restricciones de la prueba

La prueba cerrada de red estará disponible entre el 18 y el 24 de noviembre de 2026. Este tipo de evaluación permite comprobar la estabilidad de los servidores y el funcionamiento de los sistemas en línea antes del estreno comercial. Las solicitudes para participar ya pueden enviarse desde la página oficial del juego.

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Habrá versiones destinadas a idiomas y regiones de Asia Oriental, junto con una edición en inglés. El acceso a esta última estará restringido a residentes de Estados Unidos e Inglaterra, pese a que el lanzamiento final fue anunciado para el mercado mundial. Bandai Namco no informó cuántas plazas ofrecerá ni cuáles serán los criterios para seleccionar a los participantes.

Tampoco se confirmó si el progreso obtenido durante la prueba podrá conservarse para la versión definitiva. La ausencia de una fecha de estreno deja abierta la duración del periodo entre la evaluación técnica y la llegada del juego a las tiendas móviles.

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Bandai Namco realizará una transmisión en vivo el 28 de octubre de 2026 para presentar más información sobre Gundam Blitz Order y otros títulos vinculados con el aniversario de los videojuegos de Gundam.