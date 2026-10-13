Wing Commander 3 vuelve con sus escenas FMV restauradas desde las cintas originales

wing commander 3

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Electronic Arts anunció Wing Commander 3: 30th Anniversary Edition, una versión mejorada del clásico de combate espacial de Origin Systems publicado en 1994. El productor Jim Vessella presentó el proyecto durante la reciente Portland Gaming Expo, donde confirmó que las cintas originales de sus secuencias cinematográficas fueron recuperadas y están siendo restauradas.

Las cintas que se creían perdidas

Vessella participó en un panel dedicado al trabajo de preservación del archivo de Electronic Arts y a la recuperación de un clásico con FMV. La sigla significa full-motion video y se utiliza para describir secuencias grabadas con actores reales que se reproducen dentro de un videojuego.

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Durante la presentación, el productor mostró parte del material encontrado y anunció la edición por el 30 aniversario. Según explicó, gran parte del video fuente fue recuperado, catalogado y preparado para un proceso de restauración que busca presentarlo con la mayor calidad posible.

El hallazgo resuelve una de las principales dudas alrededor de una posible reedición. Las escenas conocidas por los jugadores estaban limitadas por las versiones comerciales de los años noventa, mientras que no estaba claro cuánto material original seguía disponible en los archivos. El sitio especializado Wing Commander CIC informó sobre el anuncio y la recuperación de las cintas.

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Electronic Arts no detalló la resolución final de las escenas ni explicó si todo el metraje original pudo ser localizado. Tampoco confirmó qué tratamiento recibirán elementos como el formato de imagen, el sonido o las transiciones entre los videos y las misiones jugables.

Una producción con actores de Hollywood

Wing Commander 3: Heart of the Tiger fue promocionado en su lanzamiento como una película interactiva. Su campaña incluía más de dos horas de escenas con actores reales, utilizadas para desarrollar la historia entre las misiones de combate espacial.

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El protagonista fue interpretado por Mark Hamill, conocido por encarnar a Luke Skywalker en Star Wars. El reparto también contó con Malcolm McDowell, John Rhys-Davies, Tom Wilson y Josh Lucas. La presencia de figuras reconocidas y el volumen de material filmado hicieron que el proyecto tuviera un presupuesto elevado para su época.

Las restricciones técnicas obligaron a presentar esos videos a una resolución de 240p y con una compresión considerable. El juego recibió conversiones para PlayStation y 3DO, pero esas ediciones tampoco ofrecieron una mejora sustancial en la calidad de imagen.

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La situación fue diferente con Wing Commander 4, publicado en 1996. Su posterior edición en DVD-ROM incorporó videos con una calidad muy superior. Wing Commander 3 nunca recibió un tratamiento equivalente, por lo que sus escenas continuaron circulando durante décadas con las limitaciones de las versiones originales.

wing commander 3

Rendimiento, parche comunitario y preguntas pendientes

La edición del 30 aniversario elevará la tasa de fotogramas hasta 60 FPS. Esa cifra indica cuántas imágenes genera el juego por segundo y, en este caso, debería producir movimientos más fluidos durante las secciones jugables. Electronic Arts todavía no especificó si el objetivo de 60 FPS se aplicará a todas las plataformas o modos.

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El proyecto incluirá además un parche de mejoras desarrollado en colaboración con integrantes de la comunidad de Wing Commander. Vessella no enumeró sus cambios, por lo que aún se desconoce si ajustará controles, compatibilidad con sistemas modernos, errores del lanzamiento original u otros apartados.

Otra diapositiva mencionó una integración con The Kilrathi Saga. Ese recopilatorio de 1996 reunía los tres primeros juegos de Wing Commander y cuatro paquetes de expansión. Electronic Arts no aclaró si la característica permitirá acceder a los títulos anteriores desde la nueva edición, si incorporará contenidos de esa colección o si se limitará a utilizar su versión de Wing Commander 3.

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La presentación tampoco incluyó una fecha de estreno, un precio ni una lista de plataformas. Por ahora, las características confirmadas son la restauración del metraje recuperado, el rendimiento de hasta 60 FPS, el parche creado con la comunidad y la todavía indefinida integración con The Kilrathi Saga.