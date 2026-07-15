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Glen Schofield se despide de la industria del videojuego tras 35 años de éxitos y dificultades

El referente de Dead Space deja un mensaje alentador pese a la crisis de despidos y recortes en los videojuegos

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Glen Schofield
Glen Schofield

Glen Schofield, una figura central en el desarrollo de videojuegos durante las últimas tres décadas, ha anunciado su retiro definitivo de la industria a través de un video publicado en LinkedIn. Reconocido principalmente por haber creado Dead Space y por su trabajo en títulos destacados de las franquicias Call of Duty y The Callisto Protocol, Schofield agradeció a colegas, familiares y, especialmente, a los jugadores que han seguido su trayectoria desde principios de los años noventa.

En un contexto marcado por la incertidumbre del sector, motivada por problemas financieros y despidos masivos, su mensaje estuvo lleno de optimismo y consejos dirigidos a la nueva generación de creativos.

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Historia profesional y el impacto de su legado

Glen Schofield comenzó su carrera en 1991 como director artístico en juegos como The Ren and Stimpy Show: Buckeroo$! y Barbie: Game Girl, títulos que evidencian la variedad de géneros en los que trabajó desde sus inicios. Su carrera profesional lo llevó a asumir puestos clave en compañías como Crystal Dynamics, donde colaboró en Blood Omen 2: Legacy of Kain y en la saga Gex, antes de unirse a Electronic Arts, dejando su marca con el lanzamiento de Dead Space en 2008, un juego que ha sido reconocido por reinventar el terror espacial y cuyo remake sigue siendo relevante para la comunidad de jugadores.

Más adelante, Schofield cofundó Sledgehammer Games, el estudio responsable de varias entregas de la exitosa franquicia Call of Duty, destacando su rol como director en Modern Warfare 3, Advanced Warfare y WWII. Más recientemente, fundó Striking Distance Studios, emprendiendo el desarrollo de The Callisto Protocol, un juego que buscaba ser el sucesor espiritual de Dead Space, pero que no alcanzó el éxito comercial esperado.

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Desafíos recientes y situación actual de la industria

El tramo final de la carrera de Schofield estuvo caracterizado por retos significativos, especialmente tras el resultado de The Callisto Protocol. Después de dejar Striking Distance Studios en 2023, intentó sin éxito obtener apoyo para nuevos proyectos, enfrentándose a recortes presupuestarios exigidos por inversores que mostraban cautela y a una industria cada vez más reservada. Según relata en su despedida, llegó a recibir propuestas para reducir presupuestos de 10 millones de dólares a solo 2 o 5 millones, una situación que refleja las dificultades actuales para financiar proyectos de gran envergadura.

Estas situaciones han afectado no solo a Schofield, sino a cientos de desarrolladores que sufren despidos y cancelaciones de proyectos debido a la falta de financiamiento y al alto nivel de riesgo comercial. A pesar de la incertidumbre, Schofield reafirmó en su mensaje el potencial creativo de la industria, insistiendo en la importancia de perseverar y buscar la innovación.

Glen Schofield
Glen Schofield

Influencia en la comunidad y significado del mensaje final

La retirada de Glen Schofield ha tenido un eco entre los jugadores que han experimentado sus títulos, desde el terror de Dead Space hasta la acción de Call of Duty. Muchos recuerdan cómo estos juegos redefinieron los estándares en cuanto a atmósfera, narrativa y jugabilidad, impactando tanto a jóvenes profesionales como a veteranos del sector.

En sus palabras de despedida, Schofield remarcó el papel fundamental de la comunidad de jugadores, agradeciendo directamente a quienes han ofrecido críticas constructivas a lo largo de los años y han contribuido a mejorar cada proyecto. Asimismo, animó a la nueva generación a destinar su talento a la innovación, dejando en claro que, a pesar de las épocas adversas, la idea sigue siendo lo más importante y que el futuro de los videojuegos es muy prometedor. Su mensaje invita a mantener el enfoque en la creatividad, incluso en medio de la adversidad y los cambios digitales que atraviesa la industria.

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