GIGABYTE presentó nuevos productos y tecnologías en Computex 2026

Computex 2026

Durante el mes de junio se celebró la feria Computex 2026 en Taipéi, Taiwán. En este escenario, GIGABYTE, uno de los gigantes globales en informática y hardware, desplegó su visión de futuro con importantes innovaciones en inteligencia artificial, componentes de PC, portátiles gaming, monitores y periféricos. Todo esto enmarcado en el lema ENTER INFINITY, que conmemora las cuatro décadas de trayectoria de la empresa.

Uno de los principales anuncios fueron las placas madre X870 Aorus Infinity Next y X870 Aorus Infinity, exclusivas para procesadores AMD. Ambas placas son compatibles con la nueva tecnología de GIGABYTE llamada X3D Turbo Mode 2.0 que se consolida como la opción definitiva para acompañar el procesador AMD Ryzen 9950 X3D2. Esta nueva tecnología destaca por su motor de overclocking dinámico por IA que optimiza el rendimiento del procesador al máximo. Asimismo, posee un chip integrado que monitorea las condiciones de la plataforma y el comportamiento de la carga de trabajo en tiempo real.

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Computex 2026

La placa madre X870 Aorus Infinity Next se posiciona como tope de gama para GIGABYTE y está preparada para soportar altas cargas de demanda. Para esto, posee tecnologías térmicas avanzadas con componentes de grado aeroespacial y un diseño único. Su disipador cuenta con estructura girodial generada por IA lo que le permite tener hasta un 44% más de superficie de refrigeración. También cuenta con 64 fases de alimentación y tecnología Low Earth Orbit + Quad OptiMOS.

Otro de los anuncios fue el gabinete Aorus C510 Glass Infinity que cuenta con un chasis Micro-ATX con una capacidad de 25 Litros y una pantalla lateral integrada de 16 pulgadas que, además, es reversible y puede utilizarse en vertical u horizontal. El gabinete es compatible con la placa de video RTX 5090, placas madre con conectores traseros y está preparado para utilizar la tecnología Aorus Stealth.

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Computex 2026

Entrando en el universo de los periféricos para PC, GIGABYTE presentó el teclado AORUS K10 Infinity y el mouse Aorus M10 Infinity, ambos con una versión ICE de color blanco. Ambos productos buscan brindar lo mejor en cuanto a precisión, control y rendimiento competitivo. El teclado AORUS K10 Infinity tiene switches magnéticos tácticos con 0,1mm de precisión, ofrece una tasa de sondeo (polling rate) de 8.000 Hz, tiene integrada una pantalla táctil OLED de 3,1 pulgadas y proporciona analíticas de juego en tiempo real mediante Combat Power.

Por el lado del mouse, el Aorus M10 Infinity está diseñado para ofrecer agilidad, estabilidad y precisión táctil. Tiene interruptores ópticos con una tasa de sondeo de hasta 8000hz, una estructura híbrida de alta calidad con acabado Excimer y base de aleación de aluminio y magnesio para una mayor rigidez y deslizamiento.

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Finalmente, GIGABYTE presentó la primera placa madre mATX con chipset B850 y conectores inversos. Esta placa amplía el concepto Stealth de Aorus con un diseño limpio, integrado y sin cables. Ofrece una estética única con un flujo de aire sin obstrucciones, es compatible con más de 50 modelos de chasis y fue desarrollado en colaboración con más de 20 fabricantes líderes.

Puedes ingresar a este link para ver y comprar los productos GIGABYTE: https://www.hardgamers.com.ar/brands/gigabyteAorus

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