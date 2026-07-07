OtherSide Entertainment pierde dos tercios de su personal y deja en vilo el futuro de Thick as Thieves

Thick As Thieves, de OtherSide Entertainment.

Durante las últimas semanas, OtherSide Entertainment, reconocido por sus juegos de simulación inmersiva, ha atravesado una crisis interna que ha provocado una ola de despidos masivos. Tras el lanzamiento de Thick as Thieves y la cancelación de varios proyectos en desarrollo, la empresa apenas se mantiene con menos de diez empleados, quienes se dedican exclusivamente al mantenimiento de su título más reciente.

Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan los estudios de tamaño medio en un mercado marcado por costos elevados y continuas transformaciones tecnológicas.

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Historia y trayectoria de OtherSide Entertainment

OtherSide Entertainment, con sede en Boston, Massachusetts, logró establecerse en el sector de los juegos de simulación inmersiva, un género caracterizado por largas etapas de desarrollo y mecánicas complejas que combinan narrativa interactiva con jugabilidad emergente. En 2023, el estudio recibió una inversión considerable por parte del conglomerado sueco Aonic, lo cual generó expectativas de crecimiento y estabilidad.

Sin embargo, los primeros indicios de problemas surgieron tras la cancelación del juego conocido internamente como Argos, que se desarrollaba con el apoyo de Wizards of the Coast. A partir de esa cancelación, comenzaron los recortes de manera progresiva, lo que desembocó en una serie de despidos que redujo la plantilla de aproximadamente 50 personas a menos de diez en apenas unas semanas.

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Consecuencias de la reestructuración y despidos

El primer impacto relevante se produjo en junio de 2024, cuando OtherSide despidió a 17 empleados tras el lanzamiento de Thick as Thieves. Pocos días después, a inicios de julio, se llevó a cabo un nuevo recorte con el despido de 18 trabajadores adicionales, lo que supuso la pérdida de dos tercios del equipo en solo un mes. Esta situación afectó no solo a los desarrolladores directamente involucrados, sino que también generó incertidumbre entre los jugadores y los colaboradores externos que dependían de la estabilidad del estudio para futuros proyectos.

Aunque Thick as Thieves recibió una acogida inicial positiva durante su campaña de lanzamiento, la dirección del estudio reconoció pronto que el modelo de trabajo y el esquema de negocio en ese momento ya no resultaban sostenibles. Los portavoces del estudio informaron que agotaron todas las alternativas posibles antes de proceder con los despidos, expresando su agradecimiento por el trabajo realizado por los afectados y lamentando profundamente la situación.

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Esta clase de recortes repercute no solo en los empleados despedidos, sino también en la comunidad de jugadores, que pierde confianza en la continuidad del soporte y el desarrollo del juego, y en los futuros desarrolladores que perciben un precedente preocupante dentro del sector de los videojuegos de simulación inmersiva.

Thick As Thieves - OtherSide Entertainment

El panorama adverso para los juegos de simulación inmersiva

La industria del videojuego ha presentado retos considerables para los estudios dedicados a simulaciones inmersivas, debido a los altos costos y extensos periodos de desarrollo que caracterizan a este tipo de propuestas. Los directivos de OtherSide señalaron que, a pesar del interés y la respuesta favorable del público hacia títulos como Thick as Thieves, la competencia, los cambios en las tendencias de consumo y la presión financiera complican la viabilidad comercial y la sostenibilidad de propuestas innovadoras frente a grandes franquicias y títulos más tradicionales.

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Por otro lado, la reestructuración del proyecto más reciente implicó reducir el alcance inicial de Thick as Thieves, que pasó de una experiencia multijugador competitiva ambiciosa a una propuesta más acotada, limitada a modos cooperativos y a un precio más bajo. Esta modificación se implementó como una estrategia para intentar garantizar la viabilidad a corto plazo del estudio, pero no logró asegurar la continuidad de OtherSide bajo la estructura que tenía.

El resultado de estos cambios es la ausencia de planes para desarrollar nuevos juegos en el futuro cercano. Actualmente, el trabajo de los pocos empleados restantes se limita al mantenimiento de Thick as Thieves, dejando en suspenso la creatividad y el potencial de innovación que distinguieron a la compañía en años anteriores.

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