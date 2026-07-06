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The Mermaid Mask promete ser el juego más ambicioso de SFB Games, pero marcará una pausa en Detective Grimoire

El estudio detrás de Tangle Tower confirmó que su nueva aventura de misterio será aproximadamente el doble de grande que su predecesora

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The Mermaid Mask
The Mermaid Mask

SFB Games está listo para regresar al universo de Detective Grimoire con The Mermaid Mask, una nueva aventura de investigación que apunta a convertirse en el proyecto más ambicioso del estudio hasta la fecha. La secuela de Tangle Tower llegará el 16 de julio para PC, PlayStation 5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, y sus desarrolladores aseguran que la escala del juego creció mucho más de lo que habían imaginado durante los primeros años de producción.

Después del éxito obtenido con Tangle Tower y, más recientemente, con Crow Country, el pequeño estudio británico decidió elevar considerablemente sus aspiraciones para ofrecer un misterio más complejo, con más escenarios, personajes y contenido para descubrir.

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En una entrevista reciente, el director creativo Adam Vian explicó que The Mermaid Mask terminó siendo “de alguna manera, el doble de grande que Tangle Tower”, una situación que incluso sorprendió al propio equipo durante el desarrollo. Aunque el estudio no planificó desde el comienzo un proyecto de semejante tamaño, las nuevas ideas y el deseo de profundizar en la fórmula de investigación hicieron que el juego creciera de forma constante.

La historia volverá a reunir al detective Grimoire y a su inseparable compañera Sally, quienes deberán resolver un nuevo asesinato ocurrido a bordo de un extraño submarino frente a un antiguo pueblo pesquero abandonado. Como ya ocurrió en entregas anteriores, la aventura combinará exploración, interrogatorios, resolución de acertijos y un fuerte componente narrativo acompañado por el característico estilo artístico dibujado a mano y un elenco completamente interpretado por actores de voz.

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The Mermaid Mask
The Mermaid Mask

Sin embargo, el lanzamiento de The Mermaid Mask también marcará el final de una etapa para SFB Games. Adam Vian confirmó que el estudio “definitivamente se tomará un descanso de Detective Grimoire” una vez que el juego llegue al mercado.

Según explicó, el desarrollo demandó varios años de trabajo y una enorme inversión de esfuerzo por parte del equipo, por lo que consideran necesario dedicar tiempo a proyectos completamente diferentes antes de pensar en una nueva investigación protagonizada por el detective. Eso no significa que la franquicia haya llegado a su fin, sino que el estudio quiere explorar otras ideas y recuperar energías antes de decidir si volverá a este universo narrativo.

La decisión resulta comprensible si se tiene en cuenta el crecimiento que experimentó SFB Games durante los últimos años. Además de consolidar la serie Detective Grimoire con Tangle Tower, el estudio sorprendió a la crítica con Crow Country, un survival horror independiente que amplió considerablemente su alcance creativo. Ahora, The Mermaid Mask busca aprovechar toda esa experiencia acumulada para ofrecer la aventura detectivesca más completa del equipo.

Aunque los fanáticos probablemente deban esperar bastante tiempo antes de conocer un nuevo caso de Grimoire, el estudio deja la puerta abierta para regresar en el futuro. Por ahora, toda la atención está puesta en un lanzamiento que promete expandir la fórmula de Tangle Tower y convertirse en el misterio más grande que SFB Games haya desarrollado hasta la fecha.

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