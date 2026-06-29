Riot Games anuncia la llegada de Lux y Samira a 2XKO tras las finales del EVO Las Vegas

Los personajes más recientemente agregados en 2XKO fueron Senna y Thresh, pero muy pronto se sumarán Lux y Samira.

La revelación de Lux y Samira como los nuevos campeones que se unirán a 2XKO fue la sorpresa principal tras la final del torneo realizado en el marco del EVO Las Vegas 2026. Con este anuncio, Riot Games concluye el ciclo de novedades para el primer año de su juego de pelea, en un intento por tranquilizar a la comunidad tras un lanzamiento complicado y numerosas quejas de los jugadores debido a la limitada cantidad de opciones disponibles. Actualmente, 2XKO puede descargarse de forma gratuita en PC, Xbox Series y PlayStation 5. Con estas incorporaciones, la selección de personajes alcanzará los 17 antes de finalizar el año.

Reacciones y expectativas tras el anuncio de Lux y Samira

El anuncio realizado al concluir el Top 8 de 2XKO generó expectativas tanto en la audiencia presente como en la comunidad global de juegos de pelea. En foros y redes sociales, la inclusión de Lux, conocida en el universo de League of Legends como la Dama de la Luminosidad, fue recibida con entusiasmo. El tráiler presentado en EVO 2026 destacó la fidelidad al personaje original, con habilidades de magia de luz, trampas en el escenario y potentes rayos entre sus principales ataques. La decisión de Riot Games de conservar la personalidad de Lux fue valorada positivamente, especialmente por quienes sentían que la versión inicial del juego carecía de una identidad fuerte vinculada a League of Legends.

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En el caso de Samira, conocida como la Rosa del Desierto, la presentación fue más reservada, limitándose a mostrar su modelo en el juego sin dar detalles sobre su estilo de combate. Esto generó incertidumbre entre los jugadores, quienes solicitaron rápidamente mayor información, recordando experiencias previas con contenido descargable que se demoró en llegar o presentó problemas técnicos. Riot Games anunció que dará más detalles sobre Samira y la fecha exacta de su incorporación durante el EVO France 2026, programado para octubre en Niza. Esta expectativa aumenta la presión sobre el estudio, que debe cumplir plazos tras las críticas iniciales relativas a la lentitud en el soporte de 2XKO.

Evolución del contenido y respuesta de Riot Games a las críticas

El lanzamiento de 2XKO en enero de 2026 fue polémico a causa de su limitada selección de personajes: solo se incluían 11 campeones, de los cuales cinco eran accesibles desde el inicio y seis debían desbloquearse jugando eventos o mediante micro transacciones. Parte de la comunidad consideró insuficiente esta oferta para un título presentado como gratuito y basado en una franquicia tan amplia como League of Legends. Frente a la presión de los usuarios, Riot Games optó por una política de transparencia, publicando planes de acción y ofreciendo un calendario de lanzamientos regulares para aumentar la variedad de personajes jugables.

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En la práctica, el desarrollo se aceleró con la integración de cuatro campeones adicionales durante la primera mitad de 2026, destacando lanzamientos dobles como los de Senna y Thresh. Además, el sistema de eventos especiales, que permite desbloquear personajes únicamente jugando, busca fomentar el retorno de los usuarios y contrarrestar el descontento inicial. La compañía también priorizó la comunicación directa tras la polémica, publicando cronogramas detallados de lanzamientos futuros y participando en conferencias para responder a las preguntas de los jugadores.

2XKO, de Riot Games

Consecuencias del anuncio y perspectivas para el próximo año en 2XKO

Con la llegada de Lux y Samira, el número de personajes jugables aumentará a 17 antes de que termine 2026, ubicando a 2XKO en una mejor posición frente a otros títulos de lucha del género. La elección de comunicar las novedades en grandes eventos como EVO Las Vegas responde a una estrategia de marketing centrada en mantener la atención de la comunidad activa, tanto en los deportes electrónicos como entre quienes juegan de forma casual. Sin embargo, la falta de detalles sobre la jugabilidad de Samira y la ausencia de fechas específicas para ambos lanzamientos generan reservas entre los seguidores más exigentes.

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En el corto plazo, la comunidad dirigirá su atención al EVO France 2026, que será el evento decisivo para comprobar si Riot Games puede mantener el ritmo y cumplir con las entregas previstas sin repetir los errores del pasado. Mientras tanto, los jugadores de diferentes regiones, que dependen del acceso gratuito y de una variada selección de personajes, continuarán evaluando si estas nuevas incorporaciones enriquecen la experiencia de juego o si se limitan a simples añadidos cosméticos. Solo el cumplimiento de los anuncios y la calidad de los nuevos campeones permitirá revertir el escepticismo que aún persiste entre algunos aficionados.