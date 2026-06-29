Bob regresa más grande que nunca a Tekken 8 y sorprende en la tercera temporada del juego

Bob, el próximo personaje de Tekken 8, se presentó en el EVO 2026.

La tercera temporada de Tekken 8 marca el regreso de Bob, un personaje emblemático que ya cuenta con una importante base de seguidores dentro de la franquicia. Bandai Namco reveló su jugabilidad en EVO 2026, mostrando un estilo de combate que integra velocidad, contundencia y movimientos defensivos innovadores, lo que añade una nueva dimensión estratégica al juego.

Bob estará disponible globalmente el 24 de agosto de 2026, pero quienes tengan el Pase de la Temporada 3 podrán desbloquearlo desde el 19 de agosto. El lanzamiento también incluirá múltiples opciones de vestuario y la promesa de nuevos personajes en el futuro.

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Regreso y evolución de un luchador icónico

La revelación de Bob durante el torneo EVO 2026 respondió a las expectativas generadas desde el anuncio de la tercera temporada de Tekken 8. Los asistentes pudieron ver el tráiler oficial, donde Bob aparece con su característico aumento de peso, lo que no ha mermado su habilidad: el personaje combina ataques rápidos con golpes de gran impacto, conservando su esencia en la saga. El video inicial mostró a Bob llegando montado en una patineta, un elemento llamativo que, sin embargo, no forma parte de sus movimientos en combate según lo presentado hasta ahora.

Entre los aspectos más destacados de la actualización, llaman la atención los trajes alternativos disponibles, que van desde el conocido chándal rojo hasta una nueva combinación de camisa, pantalones y una corbata decorada con un águila americana. Estas opciones han atraído rápidamente el interés de la comunidad y anticipan una mayor personalización para los jugadores. Además, el diseño de Bob en esta entrega busca reforzar tanto su carisma como su presencia dominante en los combates.

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Nuevas mecánicas y jugabilidad defensiva

Más allá del aspecto visual, el tráiler de Bandai Namco puso especial énfasis en la evolución mecánica de Bob, quien ahora dispone de movimientos defensivos especiales para compensar su considerable área de impacto o hurtbox. Con estos ajustes, es capaz de absorber ataques usando su abdomen, dejando vulnerables a sus rivales tras el rebote de sus golpes. Esta característica se evidenció en una escena de introducción frente a Kazuya, donde un puñetazo es bloqueado y desviado únicamente mediante el uso de su cuerpo.

Esta mecánica busca equilibrar el juego para personajes de gran tamaño que, en ocasiones, resultan desventajosos frente a luchadores más rápidos o ágiles. Con este sistema, Bob se posiciona como un personaje accesible, pero con profundidad táctica, incentivando tanto a jugadores experimentados como a principiantes a probar nuevas estrategias de defensa y contraataque. Entre las primeras reacciones, la comunidad ha mostrado interés en el potencial competitivo de estas habilidades, así como en su fidelidad al estilo clásico de Bob.

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Calendario de lanzamientos y próximos personajes

Tras la revelación detallada de Bob, Bandai Namco confirmó el calendario de lanzamiento del contenido. La fecha global para Bob es el 24 de agosto de 2026, cinco días después del acceso anticipado reservado a quienes poseen el Pase de la Temporada 3. Este modelo busca incentivar la compra de contenidos premium, diferenciando la experiencia de quienes apuestan por la expansión continua del título.

El tráiler terminó con el anuncio del próximo personaje de la temporada, Roger Jr., quien llegará el 11 de octubre de 2026 durante el evento EVO France. Esta estrategia mantiene a la comunidad activa y expectante, con la promesa de añadir variedad al plantel y nuevas opciones para los aficionados. Filtraciones y adelantos en redes sociales ya han provocado numerosas discusiones sobre posibles novedades en los estilos de lucha de futuras incorporaciones.

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Tekken 8, de Bandai Namco

Impacto en jugadores y en la escena de eSports

La llegada de Bob en la tercera temporada de Tekken 8 representa no solo una expansión de contenido, sino también un ajuste a las dinámicas de juego que podrían influir en torneos y competiciones internacionales. Algunos jugadores profesionales han señalado que la combinación de fuerza y defensa única de Bob podría modificar el metajuego en el circuito competitivo. Estos cambios abren oportunidades para estrategias menos tradicionales y podrían beneficiar a jugadores con menos experiencia que busquen nuevas formas de competir.

Además, la posibilidad de personalización visual a través de variados trajes responde a una tendencia creciente en los juegos de lucha contemporáneos, donde la estética es un incentivo importante para la comunidad. La decisión de Bandai Namco de ofrecer acceso anticipado mediante un pase específico ha generado debate sobre la fragmentación entre jugadores, pero la expectativa general sigue siendo alta ante la próxima ola de contenido.

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