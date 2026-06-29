Sony enfrenta problemas con PlayStation 6, el coste de fabricación supera los 960 dólares

PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6. (Sony)

El costo de fabricación de la nueva PlayStation 6 ha aumentado considerablemente, alcanzando alrededor de 960 dólares según fuentes especializadas y filtraciones. Este incremento, provocado principalmente por la crisis en el mercado de memorias RAM y almacenamiento, pone en cuestionamiento el modelo de negocio tradicional de Sony y amenaza con superar la barrera psicológica y económica de los 1,000 euros en el precio final de la consola.

Predomina la incertidumbre, mientras analistas advierten que los precios no disminuirán a corto plazo y que posponer el lanzamiento no sería necesariamente una solución favorable para la empresa japonesa.

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Motivos y datos de la escalada de costes

El valor de los componentes tecnológicos, en particular la memoria RAM y el almacenamiento, ha registrado un aumento significativo en los últimos meses. Hace solo un trimestre el costo de materiales para fabricar PlayStation 6 era de 760 dólares. Actualmente, esa cantidad se sitúa en 960 dólares, lo que representa un incremento del 26% en tan solo tres meses. La causa principal es la crisis de precios en la industria de memorias, que afecta a toda la cadena de suministro, incluyendo consolas como PlayStation, Xbox y Steam Machine.

Analistas sostienen que la volatilidad y la escasez de componentes persistirán al menos a corto y medio plazo. Se especula que los precios de la RAM y el almacenamiento podrían seguir aumentando antes de estabilizarse eventualmente. Incluso si los costos disminuyeran en un futuro, los expertos prevén que no volverán a los niveles previos a 2025, consolidando estos componentes como algunos de los más costosos en la fabricación de consolas.

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Implicaciones para Sony: posible fin de las consolas subvencionadas

Tradicionalmente, Sony ha optado por vender sus consolas a un precio menor que el costo de fabricación, recuperando la diferencia con la venta de videojuegos y servicios adicionales. Generalmente, este déficit oscilaba entre 100 y 200 dólares por unidad. No obstante, con el costo de materiales aproximándose a los 1,000 dólares, este margen se reduce al mínimo.

A este elevado precio base deben añadirse los gastos de ensamblado, transporte y otros costes logísticos. Si los precios actuales se mantienen o siguen aumentando, Sony podría tener que lanzar PlayStation 6 a un precio superior a los 1,000 dolares, lo que supondría un hito en la industria y modificaría la percepción de valor y el acceso al hardware de última generación.

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Por otro lado, hay especulaciones sobre la posibilidad de retrasar el lanzamiento de PlayStation 6 para esperar una estabilización de los precios. Sin embargo, expertos consideran poco probable que una espera prolongada aporte un alivio considerable, ya que las dinámicas actuales del mercado parecen poco propensas a revertirse pronto.

(Imagen ilustrativa Infobae)

El consumidor frente a un cambio drástico de escenario

Los jugadores tradicionales y nuevos compradores de consolas enfrentarán una situación muy diferente respecto a generaciones anteriores. Las actuales PlayStation 5 Pro ya presentan precios elevados -899.99 dólares en Estados Unidos y 789.99 libras en Reino Unido-, acercándose al costo de producción estimado para la próxima PlayStation 6.

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Si la futura consola de Sony se comercializa cerca de los 1,000 dolares, el acceso se dificultará para una parte significativa del público, especialmente jóvenes y familias de clase media, acostumbradas a precios históricamente más moderados. Esto podría traer una menor adopción de la nueva generación en sus primeros años y un cambio importante en los hábitos de consumo de videojuegos.

Al mismo tiempo, la competencia presenta problemas similares; Project Helix de Xbox afronta retos parecidos en la adquisición de componentes, con precios igualmente afectados por la crisis global de suministro. Es posible que los usuarios opten por conservar sus consolas actuales por más tiempo o busquen alternativas como el streaming de juegos ante la dificultad de acceder al hardware más reciente.

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La presión sobre Sony para tomar decisiones estratégicas en este contexto incierto y potencialmente inestable es máxima. Por ahora, no existe una fecha oficial para el lanzamiento de PlayStation 6 y las cifras mencionadas deben considerarse estimaciones sujetas a posibles cambios en los próximos meses, pero el consenso entre especialistas indica que se avecina una transformación importante para toda la industria.