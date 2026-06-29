Assetto Corsa Rally suma carreras multijugador y dos tramos de Grecia al acceso anticipado

Novedades: Rally de Grecia, que incluye los tramos especiales de Elatia y Loutraki. Salas oficiales y personalizadas de ACR, y eventos semanales de un solo tramo. Actualización del modelo de neumáticos, reconocimiento de superficies, efectos de desplazamiento de terreno, dinámica de caída (camber), vibraciones y ajustes generales. Nuevos grupos de eventos, eventos en condiciones de nieve y rotaciones oficiales para el multijugador.

Supernova Games, Kunos Simulazioni y 505 Games han anunciado la actualización 0.5 de su simulador Assetto Corsa Rally, que actualmente se encuentra disponible en acceso anticipado. Esta expansión incorpora el muy solicitado modo multijugador en línea, nuevas pistas inspiradas en el Rally de Grecia y una serie de mejoras técnicas en la simulación de físicas y neumáticos.

Este progreso representa un paso importante en el desarrollo hacia la versión final de un título esperado por aficionados al automovilismo y a los simuladores de conducción avanzados.

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Salas privadas y nuevas opciones para el multijugador en línea

La actualización permite ahora crear salas personalizadas para hasta 16 jugadores, lo que posibilita a los usuarios reunirse y competir bajo reglas y condiciones ajustables, entre las que se incluyen el tipo de vehículos permitidos, la meteorología y la opción de admitir o restringir espectadores. Esta función responde a la demanda frecuente de la comunidad, que quería trasladar la experiencia individual de Assetto Corsa Rally al entorno competitivo en línea.

Asimismo, los desarrolladores han añadido un calendario de eventos estándar y eventos premium que tendrán lugar de viernes a domingo, buscando así dinamizar la participación de los usuarios y fomentar una comunidad activa en torno al título.

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Avances en simulación y realismo físico

Junto con el multijugador, la actualización 0.5 introduce avances en el comportamiento físico de los vehículos y su relación con el terreno. Se ha incluido un nuevo tipo de neumáticos y un sistema más preciso para calcular la sensibilidad a la carga del coche, en función tanto de la presión como del tamaño de la superficie de contacto sobre asfalto, grava o tierra.

Además, el reconocimiento de superficies ha sido rediseñado, implementando parámetros específicos para cada tipo de terreno. El modelo físico ahora incorpora efectos de arrastre longitudinal y lateral, que se hacen más notorios al conducir en terrenos blandos, influyendo directamente en el comportamiento del coche y en el reto técnico para los jugadores más exigentes.

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Nuevos desafíos en Grecia: Loutraki y Elatia-Zeli

Assetto Corsa Rally da especial importancia al Rally de Grecia en esta expansión, añadiendo dos tramos emblemáticos: el tramo especial de Loutraki y el de Elatia-Zeli. Estas incorporaciones refuerzan la intención de simular no solo la conducción, sino también la variedad y riqueza de escenarios auténticos del rally.

Los desarrolladores sostienen que los tramos han sido diseñados para reproducir con fidelidad las condiciones del terreno griego, con retos que implican diferentes grados de agarre y superficies complejas. Ofrecen una experiencia que pone a prueba tanto a jugadores novatos como experimentados en simulación, aumentando el atractivo del juego en acceso anticipado y preparando el camino para la versión 1.0 en el futuro próximo.

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Impacto de las novedades en la comunidad de simulación

Con la llegada del multijugador en línea y las mejoras en la simulación, los entusiastas del género encuentran nuevas razones para participar, consolidando la relevancia de Assetto Corsa Rally entre los títulos de carreras. Las opciones de personalización para cada partida y la programación de eventos regulares facilitan la coordinación de encuentros y torneos, propiciando la interacción social y el aprendizaje colectivo. Además, este impulso permite a la comunidad informar de problemas y sugerencias de mejora en tiempo útil antes del lanzamiento oficial, una dinámica característica del desarrollo en acceso anticipado que aquí se refuerza con soporte técnico y respuestas concretas a demandas históricas.

El acceso a nuevos tramos y la fidelidad en la simulación física hacen de esta actualización una promesa de calidad para quienes buscan experiencias similares a las del automovilismo real, pero en un entorno doméstico. Por otra parte, posibilita que pilotos menos experimentados asuman retos reales y evalúen su progreso en condiciones seguras, sin los riesgos de una competición profesional.

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Assetto Corsa Rally, de Supernova Games Studios

Perspectivas para futuras versiones y desafíos pendientes

Aunque esta actualización supone un avance significativo para Assetto Corsa Rally, la comunidad permanece atenta a próximas novedades sobre modos adicionales, más ubicaciones y mejoras en la compatibilidad con distintos dispositivos de control. Los desarrolladores han mantenido una comunicación constante con los usuarios, quienes valoran el compromiso con el realismo y la precisión en la simulación, pero exigen también estabilidad y una experiencia de usuario pulida antes del lanzamiento de la versión 1.0. Entre los desafíos pendientes destacan la optimización del rendimiento en hardware de gama media y la mejora de las herramientas para la organización de competiciones oficiales.

La publicación de la actualización 0.5 sitúa al simulador como una opción robusta dentro del subgénero de rallies digitales y establece una referencia para las expectativas del jugador aficionado a la simulación: precisión técnica, variedad, realismo y una sólida interacción social.

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