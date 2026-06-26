La competencia navideña y más pulido llevan a Hexworks a mover Lords of the Fallen II fuera de 2026

Lords of the Fallen II, de CI Games

Lords of the Fallen II, la ambiciosa secuela del popular soulslike de fantasía oscura, ya no llegará durante el otoño de 2026 como estaba originalmente planeado. CI Games, la compañía editora, y el desarrollador Hexworks confirmaron el aplazamiento del título para el primer trimestre de 2027, según lo anunció oficialmente Marek Tyminski, fundador y CEO de CI Games.

Este retraso es resultado de una revisión cuidadosa del estado del desarrollo y de la retroalimentación constante del Gameplay Feedback Team, compuesto por veteranos del género, quienes han detectado la necesidad de dedicar más tiempo a la integración, iteración y pulido del producto final. La nueva fecha de lanzamiento también coloca al juego en una época menos saturada de estrenos importantes, lo cual responde tanto a las exigencias de calidad como a consideraciones de mercado.

PUBLICIDAD

Motivos principales del aplazamiento: calidad y competencia en el mercado

Según Marek Tyminski, la decisión de posponer Lords of the Fallen II está motivada principalmente por dos razones. En primer lugar, el equipo de desarrollo, junto con el equipo de experiencia de usuario, ha identificado oportunidades para mejorar y aportar mayor calidad al producto. Para implementar y perfeccionar estos cambios, es necesario contar con más tiempo, garantizando que la experiencia cumpla con las expectativas de los aficionados y los estándares internos de la empresa.

En segundo lugar, el nuevo calendario sitúa el lanzamiento lejos de la tradicional acumulación de estrenos triple A durante la temporada navideña, que suele ser especialmente competitiva en la industria de los videojuegos. Este reajuste busca asegurar que el juego obtenga la visibilidad necesaria en tiendas y medios, permitiendo una mejor recepción comercial sin la presión de coincidir con otros lanzamientos de alto perfil.

PUBLICIDAD

Importancia del Gameplay Feedback Team en el proceso de desarrollo

Un aspecto diferenciador en el desarrollo de Lords of the Fallen II es la colaboración constante con el Gameplay Feedback Team, un grupo de especialistas en el género soulslike reclutados dentro del Launch Creative Team. Estas voces experimentadas han sido cruciales para señalar elementos del diseño y la jugabilidad que requieren mejoras. Sus aportaciones han permitido identificar necesidades técnicas y creativas que, según CI Games, deben ser integradas y perfeccionadas antes del lanzamiento al público.

Este enfoque participativo, relativamente innovador en proyectos de gran presupuesto, refleja una transición hacia procesos de desarrollo más abiertos, en los que la opinión de jugadores expertos se anticipa al lanzamiento oficial y busca minimizar errores o insatisfacciones habituales en el género. Casos recientes, como los lanzamientos apresurados con críticas técnicas, por ejemplo Cyberpunk 2077 y No Man’s Sky, han sensibilizado a las editoras y estudios sobre el valor de invertir tiempo adicional y utilizar retroalimentación especializada para fortalecer la experiencia de juego.

PUBLICIDAD

Lords of the Fallen | Desarrolladores: CI Games, Deck13 Interactive | Distribuidores: CI Games, Bandai Namco Entertainment

Consecuencias en el calendario de lanzamientos y en las expectativas del público

Con el retraso confirmado, Lords of the Fallen II se suma a un inicio de 2027 especialmente activo, junto a otros títulos esperados como Stranger Than Heaven, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival, Fable y Metro 2039. Esta reubicación estratégica y comercial podría beneficiar al juego al enfrentar menos competencia directa y lograr mayor cobertura por parte de los medios especializados y generalistas. No obstante, genera incertidumbre entre los aficionados, quienes tendrán que esperar varios meses más para acceder a la propuesta soulslike de Hexworks.

La comunidad muestra expectativas, pero también dudas sobre si la nueva fecha será la definitiva o si el proyecto podría verse afectado por más retrasos, como ha ocurrido en otros grandes lanzamientos del sector. Marek Tyminski, en representación del estudio, reafirma el compromiso de lanzar un RPG de acción de fantasía oscura destacado y agradece a la comunidad su paciencia y apoyo continuo durante un periodo caracterizado por desarrollos más largos y exigentes, tanto por la ambición técnica como por las altas expectativas del mercado.

PUBLICIDAD