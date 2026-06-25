Farlands de Eric Rodríguez y JanduSoft abandona el acceso anticipado y llega a consolas y PC este verano

Farlands presenta un nuevo tráiler.

Farlands, el esperado simulador de granjas con ambientación espacial creado por Eric Rodríguez en colaboración con JanduSoft, se estrenará de manera definitiva el próximo 16 de julio de 2026. El juego, desarrollado en Barcelona, llegará simultáneamente a PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Tras casi tres años en acceso anticipado, este proyecto representa un importante hito para la escena independiente española y busca ofrecer una experiencia de gestión rural dentro del contexto de la ciencia ficción.

Novedades de la versión 1.0 y expansión a múltiples plataformas

El paso de Farlands a la versión 1.0 no solo marca el cierre del periodo de acceso anticipado, sino que también trae consigo una gran cantidad de nuevos contenidos, optimizaciones y mejoras. Entre las principales novedades destaca Darmstad, un nuevo planeta del sistema SR755 que estará disponible para los jugadores experimentados a través de la mejora de su nave. Darmstad es un entorno peligroso, sin oxígeno y con escasos espacios seguros iluminados por champiñones bioluminiscentes, pensado para quienes buscan retos adicionales y los recursos más valiosos dentro del universo de Farlands.

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Junto con este nuevo entorno, la actualización añade 19 logros, elevando el total del juego a 50. Los jugadores podrán desbloquear estos logros al completar objetivos como terminar El Arca, encontrar todos los Robeets, casarse, mejorar la casa y superar las nuevas misiones de post-juego. Estas misiones ampliadas expanden la narrativa a través de rutas que llevan a explorar todo el sistema, conocer personajes inéditos y resolver el misterio de la pirámide, uno de los grandes enigmas aún por descubrir.

La versión final incluye también mejoras en los controles para consolas, aspecto fundamental en la adaptación a Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, así como ajustes en la jugabilidad, más muebles y objetos para la personalización, y la corrección de errores reportados durante el acceso anticipado. Esta atención al detalle busca asegurar una experiencia fluida para cualquier tipo de jugador, independientemente de la plataforma que utilice.

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Mecánicas jugables: de la agricultura planetaria a la exploración espacial

Inspirado en títulos como Stardew Valley, Farlands comienza cuando el protagonista adquiere un planeta yermo con la intención de cambiar su vida lejos del entorno urbano. La aventura consiste en restaurar el terreno mediante el cultivo de especies alienígenas, la rehabilitación de infraestructuras y la solución de problemas provocados por la erosión ambiental. Sin embargo, la propuesta va más allá del típico simulador de granjas, apostando por un sistema de exploración espacial que permite visitar diversos planetas, cada uno con su propio bioma, recursos particulares y habitantes autóctonos.

Estos viajes entre planetas son esenciales para recolectar materiales raros necesarios para mejorar herramientas, ampliar la granja y actualizar la nave espacial. Esta progresión técnica y económica marca el ritmo de desarrollo tanto personal como agrícola, generando un ciclo equilibrado de desafíos y recompensas. Además, el juego incorpora un simulador social que permite interactuar con los habitantes de los asentamientos, establecer relaciones y, eventualmente, formar una familia en el entorno virtual.

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La combinación constante de tareas de gestión, exploración y relaciones sociales convierte a Farlands en una experiencia integral, con retos para aquellos interesados en el detalle agrícola y para quienes buscan profundidad narrativa y elementos de exploración y supervivencia.

Farland, de JanduSoft

Enfoque independiente y potencial para la comunidad

Farlands representa el debut en el desarrollo de videojuegos de Eric Rodríguez, conocido por su canal de YouTube Leyendas & Videojuegos, y supone también un reto importante para JanduSoft en su apuesta por el desarrollo multiplataforma. El proceso hasta alcanzar la versión 1.0 ha requerido casi tres años de trabajo, incluyendo la creación de una demo gratuita para permitir que la comunidad probara el juego antes del lanzamiento final. Este enfoque de desarrollo abierto, con actualizaciones frecuentes y comunicación constante con los jugadores, ha facilitado mejorar las mecánicas y adaptar numerosos aspectos a las sugerencias recogidas durante el acceso anticipado.

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El lanzamiento simultáneo en todas las plataformas responde a una estrategia de accesibilidad para que usuarios de consolas y de PC puedan disfrutar la experiencia completa sin fragmentación ni retrasos. En España, donde la escena de videojuegos independientes crece cada año, Farlands ha despertado interés por la combinación de géneros y la reinterpretación de conceptos populares dentro de la gestión y la simulación rural. La fecha prevista de estreno, el 16 de julio, coincide con el periodo vacacional, un momento propicio que podría favorecer el rápido crecimiento de su comunidad de jugadores durante los meses de verano.

El componente comunitario de Farlands, fortalecido por la influencia de Rodríguez como divulgador digital, se refleja en un seguimiento activo a través de redes sociales y plataformas de transmisión. Si la tendencia en simuladores de granjas y aventuras de gestión rural en escenarios alternativos sigue en aumento, este título podría consolidarse como uno de los lanzamientos independientes más destacados del verano.

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