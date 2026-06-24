Jotoyo anuncia ‘Monster Fantasy’, aventura que mezcla Monster Hunter con Animal Crossing y Pokémon

Monster Fantasy presenta su tráiler.

La empresa de videojuegos Jotoyo, con sede en Chengdu, ha presentado oficialmente Monster Fantasy, un RPG de acción con elementos de simulación de vida que estará disponible próximamente en Steam para PC. Aunque aún no cuenta con una fecha de lanzamiento definida, la campaña de financiación colectiva comenzará el próximo 15 de julio en Kickstarter, generando interés entre los jugadores gracias a su combinación de caza de monstruos, construcción y socialización en un entorno multijugador en línea.

Inspiraciones, referencias y combinación de mecánicas de distintos géneros

Monster Fantasy se plantea como una fusión de fórmulas exitosas en el ámbito de los videojuegos. Según Jotoyo y la página oficial del juego en Steam, las influencias más importantes incluyen el combate estratégico y a gran escala de Monster Hunter, la personalización social de Animal Crossing, la pesca y el ambiente relajado de Stardew Valley, y la domesticación de criaturas característica de Pokémon. Esta mezcla crea un universo en el que el jugador asume el papel de un héroe amnésico, dispuesto a explorar el reino de Eldoras, alternando la caza de más de cincuenta monstruos gigantescos con la vida tranquila en una aldea personalizada.

PUBLICIDAD

El núcleo del juego ofrece cuatro clases distintas: guerrero, mago, arquero y espadachín. Cada una de ellas cuenta con mecánicas específicas orientadas tanto a tácticas ofensivas como defensivas, tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Esta variedad posibilita que los usuarios experimenten diferentes estilos de juego, que se especialicen en una única rama o que diversifiquen sus habilidades, en una propuesta que remite a títulos multigénero consolidados.

Multijugador cooperativo online y vida social con personajes impulsados por inteligencia artificial

Uno de los elementos principales de Monster Fantasy es su modo cooperativo en línea, mediante el cual varios jugadores pueden unirse para compartir tareas de caza, construcción o exploración. Este enfoque busca fortalecer la experiencia desde la perspectiva comunitaria, permitiendo trabajar en equipo para avanzar con mayor eficiencia, compartir estrategias en batallas complejas contra jefes y colaborar en la expansión y decoración de la aldea.

PUBLICIDAD

Otro aspecto relevante dentro de la propuesta de Jotoyo es la interacción social: cerca de un centenar de aldeanos habitan el reino, cada uno con personalidad, habilidades, rutinas e intereses propios. El sistema de conversación, respaldado por inteligencia artificial, permite que los jugadores mantengan diálogos dinámicos y personalizados con cada habitante, incentivando el desarrollo de relaciones, amistades y posibles aliados en misiones cooperativas o en las actividades cotidianas.

Las actividades relajantes tienen un papel importante en Monster Fantasy: la pesca, la cocina, la recolección de recursos y los minijuegos invitan a alejarse momentáneamente del combate y a invertir tiempo en el crecimiento personal dentro del mundo virtual. La presencia de vecinos variados aporta profundidad y variedad, fomentando la inmersión en una rutina digital adaptada a cada jugador.

PUBLICIDAD

Monstruos como adversarios, compañeros y monturas

Los monstruos son el eje central tanto en términos mecánicos como narrativos de Monster Fantasy. Inspirado por Pokémon, el objetivo no se limita a vencer criaturas colosales como dragones, grifos o zorros de nueve colas; también es posible domesticarlos una vez derrotados. Estas bestias, que pueden convertirse en mascotas, tienen la capacidad de crecer y de aprender habilidades útiles tanto en combate como en la exploración del amplio mundo de Eldoras.

La relación con los monstruos va más allá del enfrentamiento, ya que los jugadores pueden usarlos como monturas para explorar diferentes biomas y climas, que van desde selvas y llanuras heladas hasta volcanes activos, facilitando el acceso a rutas y la obtención de materiales poco comunes. El proceso de domesticación y evolución de las criaturas ofrece un ritmo de progreso personalizable, permitiendo el desarrollo de estrategias alternativas y fomentando el vínculo entre jugador y bestias virtuales.

PUBLICIDAD

Esta dualidad entre desafío y compañía incorpora una dimensión emocional y estratégica diferenciadora respecto a otras propuestas del género. La gestión, el entrenamiento y la asignación de tareas específicas a los animales, en complemento con las del protagonista, abren diversas posibilidades para quienes buscan algo más que la simple caza.

Monster Fantasy, de Jotoyo

Recepción de la comunidad y posibles retos futuros

El anuncio de Monster Fantasy ha generado expectativas en la comunidad de jugadores, especialmente por la promesa de ofrecer una experiencia diferente y accesible para un público variado. Tanto los aficionados al rol de acción como quienes disfrutan de los simuladores de vida pueden identificar mecánicas familiares, y a la vez encontrar elementos novedosos en la integración de sistemas que antes no se combinaban dentro de un solo título.

PUBLICIDAD

No obstante, todavía existen dudas sobre el alcance real del juego, ya que la financiación a través de Kickstarter puede influir en el desarrollo final, y Jotoyo no ha revelado la cifra objetivo ni detalles precisos sobre el calendario de contenidos. Pese a ello, el juego ya figura en la lista de deseados de Steam, lo que muestra un interés inmediato entre los posibles futuros jugadores.

Las tendencias del mercado indican que las propuestas que priorizan la cooperación en línea y la diversidad de actividades cotidianas suelen atraer a quienes buscan escapar de la competencia constante y disfrutar de experiencias más tranquilas pero colaborativas. La versatilidad, los sistemas sociales potenciados por inteligencia artificial y la personalización parecen ser los principales atractivos.

PUBLICIDAD

Mientras se esperan novedades sobre el desarrollo y la campaña de financiación, Monster Fantasy se perfila como un ejemplo de la tendencia de mezclar géneros dentro de la industria, ampliando el rango de actividades, opciones y estilos de juego para una base de jugadores cada vez más amplia y diversa.