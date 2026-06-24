Los cinco mejores videojuegos ambientados en Tokio

Judgement, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Tokio es una de las ciudades más fotografiadas, filmadas y, también, jugadas del mundo. Sus barrios -Shibuya, Shinjuku, Kabukicho- se han convertido en escenarios recurrentes de videojuegos que los replican con un nivel de detalle que va desde la fidelidad casi documental hasta la reinterpretación más fantasiosa. Esta selección reúne cinco títulos que usan la capital japonesa no como telón de fondo, sino como parte integral de su identidad.

Ghostwire: Tokyo, de Tango Gameworks.

Ghostwire: Tokyo - La ciudad vaciada

Desarrollado por Tango Gameworks y publicado por Bethesda Softworks, Ghostwire: Tokyo fue anunciado en el E3 de 2019 y lanzado el 25 de marzo de 2022 en PlayStation 5 y PC. El 12 de abril de 2023 llegó a Xbox Series, momento en que también se incorporó a Game Pass.

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El juego sitúa al jugador en el rol de Akito, un joven que sobrevive a un accidente y es poseído por el espíritu de un detective llamado KK. La ciudad de Tokio -concretamente el distrito de Shibuya- aparece envuelta en una niebla sobrenatural que hace desaparecer a su población. Fantasmas y criaturas del folclore japonés conocidas como yokai deambulan por calles vacías.

La propuesta más original del juego es, precisamente, ese mundo desierto. El combate se resuelve mediante habilidades mágicas que Akito adquiere a lo largo de la historia. La versión de Xbox incorporó, además, un nuevo modo de juego que no estaba presente en el lanzamiento original.

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Judgement, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Judgment - El detective de Kamurocho

Judgment es un spin-off de la saga Yakuza desarrollado y publicado por Sega a través de su estudio Ryu Ga Gotoku Studio. Salió en Japón el 13 de diciembre de 2018, y llegó al resto del mundo el 25 de junio de 2019. En abril de 2021 fue relanzado para PlayStation 5 y Xbox Series.

En lugar de seguir a Kazuma Kiryu, el protagonista habitual de Yakuza, la historia gira en torno a Takayuki Yagami, un abogado reconvertido en detective privado que investiga una serie de asesinatos en el barrio ficticio de Kamurocho, recreación directa del Kabukicho de Tokio. El cantante japonés Takuya Kimura prestó su imagen y voz al personaje.

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El juego incorpora un sistema de dos estilos de combate intercambiables -el estilo de la grulla, orientado a grupos, y el del tigre, para duelos individuales- y añade mecánicas de investigación como el seguimiento de sospechosos, infiltraciones con disfraces y el uso de ganzúas. El juego vendió más de 148.000 copias en su primera semana en Japón y superó las 240.000 al mes siguiente.

The World Ends With You, de Square Enix.

The World Ends with You - Shibuya como laberinto

The World Ends with You fue desarrollado por Square Enix en colaboración con Jupiter, el mismo equipo detrás de Kingdom Hearts: Chain of Memories. Se lanzó para Nintendo DS en Japón en julio de 2007, y llegó a Europa y Norteamérica en abril de 2008.

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El juego ubica su acción íntegramente en el distrito de Shibuya, en Tokio. El protagonista, Neku Sakuraba, despierta sin recuerdos y se ve obligado a participar en el llamado “Juego de los Reapers”, una competencia entre muertos que se disputa en un plano paralelo superpuesto a la ciudad real. Los ganadores pueden volver a la vida; los perdedores, desaparecer para siempre.

El sistema de combate aprovecha las características de la Nintendo DS: los enfrentamientos ocurren en ambas pantallas de manera simultánea y los ataques se ejecutan mediante gestos en la pantalla táctil o comandos de voz. La moda, la gastronomía y la cultura juvenil de Shibuya son elementos de juego: equipar ciertas prendas otorga bonificaciones, y comer en los locales del barrio mejora las estadísticas del personaje.

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Yakuza 0 Director’s Cut, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Yakuza 0 - Kabukicho en los ochenta

Yakuza 0 es una precuela de la saga Yakuza desarrollada por Ryu Ga Gotoku Studio y publicada por Sega. Salió en Japón en marzo de 2015 para PlayStation 3 y PlayStation 4, y llegó a Norteamérica y Europa en enero de 2017. En agosto de 2018 fue lanzado en PC y en febrero de 2020 en Xbox One.

La historia transcurre en diciembre de 1988, en plena burbuja especulativa japonesa, y alterna entre dos escenarios: Kamurocho, recreación ficticia de Kabukicho en Tokio, y Sotenbori, basada en Dotonbori en Osaka. El jugador controla a Kazuma Kiryu y al personaje recurrente Goro Majima, alternando entre ambos a lo largo de la trama.

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Uno de los aspectos más celebrados del juego es su sistema de combate, que ofrece tres estilos intercambiables para cada personaje. Kiryu puede alternar entre los estilos Brawler, Beast y Rush; Majima, entre Thug, Slugger y Breaker. Completar las líneas de negocio de cada personaje -Kiryu administra bienes raíces, Majima dirige un club de cabaret- desbloquea un cuarto estilo legendario para cada uno.

Persona 5 Royal, de Atlus.

Persona 5 - Tokio como jaula y como escenario del robo

Persona 5 es un juego de rol desarrollado por Atlus para PlayStation 3 y PlayStation 4. Se lanzó en Japón el 15 de septiembre de 2016 y llegó al resto del mundo el 4 de abril de 2017. En 2019 se publicó Persona 5 Royal, una versión extendida con contenido adicional que desembarcó en PlayStation 4 en Occidente en marzo de 2020, y en octubre de 2022 llegó a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Es el sexto título de la saga Persona, parte de la franquicia Megami Tensei.

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El juego sigue a un adolescente que llega a Tokio tras ser condenado a libertad condicional por un delito del que fue falsamente acusado. Durante el año escolar, él y sus compañeros despiertan los poderes de sus Personas -manifestaciones de su psique interior- y forman los “Phantom Thieves”, justicieros que se adentran en un mundo sobrenatural llamado Metaverso para robar los deseos corruptos de figuras de poder.

Los escenarios del juego se basan en localizaciones reales de Tokio: Shibuya, Shinjuku y Akihabara son parte del recorrido cotidiano del protagonista. La combinación de simulación social -asistir a clases, trabajar, construir vínculos con otros personajes- y exploración de mazmorras por turnos define la dualidad central del juego. El diseño visual del título, a cargo de Shigenori Soejima, y la banda sonora compuesta por Shoji Meguro se convirtieron en referencias dentro del género.

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