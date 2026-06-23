SAND: Raiders of Sophie ya está disponible en Early Access y apuesta por una fórmula bastante única

SAND: Raiders of Sophie

SAND: Raiders of Sophie finalmente llegó a Steam tras un desarrollo tan caótico como el propio mundo que propone. Después de varios retrasos, cambios de estrategia y rumbo, y una serie de cambios y ajustes generados en base a las pruebas con la comunidad, el shooter multijugador de extracción desarrollado en Ucrania ya está disponible en Early Access. El camino hasta este lugar no fue sencillo (algo más normal de lo que todos piensan), pero quizás esa misma insistencia por corregir problemas antes del lanzamiento termina siendo una de las claves para entender por qué el proyecto consiguió despertar tanto interés incluso antes de su lanzamiento.

Gran parte de esa atención se puede explicar con una premisa difícil de ignorar, por más rara que suene esta premisa. Y es que, en lugar de apostar por la clásica combinación de supervivencia y disparos, SAND: Raiders of Sophie traslada la acción al planeta -justamente- llamado Sophie, una antigua colonia espacial de un Imperio Austrohúngaro alternativo que quedó reducida a ruinas tras una catástrofe ambiental. Sobre restos de ciudades abandonadas y frondosos desiertos, en plan bastante postapocalíptico, los jugadores se ponen en la piel de una suerte de cazafortunas que regresan al lugar atraídos por las riquezas ocultas bajo la arena, en un escenario donde la exploración y el saqueo son tan importantes como el combate. Como decía, la premisa es caótica por la mezcla de concepto, y desde ese lugar, mínimamente interesante.

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SAND: Raiders of Sophie

Lo más distintivo del juego son los Tramplers, unos caminantes mecánicos enormes que funcionan simultáneamente como vehículo, base móvil y fortaleza. Cada escuadrón puede construirlos y modificarlos mediante componentes modulares que incluyen motores, depósitos de almacenamiento, armamento y espacios habitables. La idea de convertir lo que en otro contexto sería una simple máquina de transporte en el centro absoluto de la experiencia no solo define la identidad visual del juego, sino también la forma en que se desarrolla cada expedición a través del planeta y una muestra clave de lo ostentoso de la propuesta desde su diseño.

La estructura de juego combina enfrentamientos PvP y PvE en un mundo abierto repleto de amenazas. Los jugadores pueden combatir a pie con distintas armas o participar en batallas épicas utilizando los cañones instalados en sus Tramplers. A esto se suman tormentas, ciclos de día y noche, peligros ocultos bajo la arena y la necesidad constante de administrar recursos como combustible, clave para hacer funcionar todo. El resultado de toda esta locura es una experiencia donde ganar depende tanto de la preparación inicial que hagamos en base a nuestra estrategia, como de la habilidad para sobrevivir a los enfrentamientos, claro está.

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SAND: Raiders of Sophie

También hay un apartado social importante que no se puede ignorar. SAND: Raiders of Sophie permite formar equipos de hasta seis jugadores para recorrer el planeta, recolectar recursos y enfrentarse a otras tripulaciones que persiguen exactamente los mismos objetivos. En este aspecto, podríamos mencionar cierto aire con Sea of Thieves, incluso con Skull and Bones o el más reciente Valheim, aunque muy conceptualmente y pensando más que nada en las bases del género. En este juego, el protagonismo recae (principalmente) en estas gigantescas fortalezas.

Más allá de las comparaciones que podamos hacer, lo interesante es que SAND: Raiders of Sophie encuentra una identidad propia en un género cada vez más atosigado gracias a un detalle que podría parecer irrelevante en otros títulos, pero que acá es su motor. La mezcla de historia alternativa, exploración, extracción de recursos y enormes bases mecánicas ambulantes le permite realmente destacar entre la multitud. Si bien me centro mucho en esto último a la hora de analizarlo, es un todo, funciona porque todo está pensado para abrazar sus puntos fuertes y que se sienta como una propuesta sólida donde nada es al azar. Con una base tan fuerte, el verdadero desafío comienza ahora, mientras se encuentre en Early Access, donde -les guste o no- tienen que demostrar que todas las ideas que lo convirtieron en uno de los juegos más seguidos de Steam pueden sostenerse en el largo plazo y no quedarse únicamente en una propuesta llamativa sobre el papel. Ningún mago hace una carrera con un solo truco.

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