REVIEW | Copa City - Un gestor de fútbol con muchas ideas y también problemas

Copa City, de Triple Espresso S.A.

Copa City es el nuevo juego del estudio Triple Espresso S.A. que nos pone como organizadores de partidos de fútbol. El título es un juego de gestión, estrategia económica y management que nos invita a preparar distintas ciudades antes de un partido. Con varios elementos que me sorprendieron para bien y otros que opacan la experiencia, Copa City se convierte en una entrega tan errática como interesante.

Antes de revisar el juego y habiendo visto muchos de sus tráilers previos a su lanzamiento, una sensación que siempre tuve era que nos íbamos a encontrar con una jugabilidad directa y sin tanta profundidad ya que la misma noción de preparar una ciudad para un partido de fútbol me parecía un limitante fuerte. Sin embargo, algo que pongo como positivo es que me sorprendió la cantidad de variables que Copa City pone en funcionamiento.

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Copa City, de Triple Espresso S.A.

La lógica central del juego es comenzar varias semanas antes de un partido específico de fútbol que puede ser un amistoso, un partido benéfico, hasta una final del mundo. Tomando en cuenta esto, cada uno de los contextos afecta lo que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, los aficionados se dividen en Ultras, Familiares e hinchas. Según el tipo que predomine, vamos a tener que preparar la ciudad de manera diferente.

Los ultras van a requerir seguridad ya que su presencia puede espantar a los familiares. Asimismo, las fan zone deben tener el suficiente entretenimiento para dejar contento a los hinchas que viajaron de distintos países para ver el encuentro. Si la rivalidad entre las hinchadas es marcada o el partido es muy importante, tendremos que planificar la división de la ciudad para que todo esté segmentado y no haya cruces entre hinchadas.

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Copa City, de Triple Espresso S.A.

Más allá de la ciudad y lo que suceda fuera del partido, el estadio también es nuestra competencia teniendo que alquilar y dividir las tribunas como nos parezca conveniente. Separar las gradas entre tipo de hinchas y estructurar los puestos que tendrá en su entrada como la zona de catering. Al mismo tiempo, muchas estructuras nos requerirán la formación de voluntarios que puedan trabajar en los establecimientos.

Todo esto en conjunto forman una experiencia con mucha más profundidad de la que imaginaba previamente y muchas decisiones me parecieron ingeniosas. Copa City tiene algunos equipos licenciados de lanzamiento como Flamengo, Arsenal, Bayern Múnich, Beşiktaş y Olympique de Marsella, y se esperan que lleguen más en el futuro. Lo interesante de esto es que el juego no solo retrata a los equipos sino también a las ciudades de cada uno logrando que hayan algunos detalles bien logrados como estar gestionando El Maracaná con el El Cristo Redentor en la lejanía.

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Copa City, de Triple Espresso S.A.

Mencionadas las cosas positivas, toca centrarse en los puntos que, a mi juicio, terminan entorpeciendo mucho la experiencia. Todo juego de gestión necesita de un buen tutorial y, sobre todo, cuando no sos una franquicia que lleva mucho tiempo en la industria. Siempre es un género que necesita de sus horas previas de lectura y primeros pasos para entender los puntos centrales de la experiencia.

En el caso de Copa City, el tutorial se me hizo insuficiente y muy poco intuitivo. La campaña principal se divide en distintos partidos y siempre hay misiones principales y secundarias que te intentan guiar hacia los siguientes pasos que debemos tomar. En más de una oportunidad me encontré sin saber cómo realizar una acción que el mismo juego pedía y con la necesidad de tener algún tipo de códice o manual para revisar, que el juego no posee.

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Copa City, de Triple Espresso S.A.

No cumplir la misión principal en el tiempo establecido produce el fin de la partida y muchas veces terminé perdiendo sin entender por qué y hasta sin tener posibilidades reales de lograr lo que la misión pedía, teniendo que reintentar una y otra vez hasta dar en la tecla en base a prueba y error. Incluso, llegué a perder por distintos bugs que puedo entender que serán corregidos con actualizaciones.

Todo juego de gestión debe ser difícil o, al menos, tener un proceso de aprendizaje complejo porque estamos ante un género con sus peculiaridades. Pero una cosa es tener una evolución de aprendizaje y otra muy distinta, ser frustrante por un mal proceso de enseñanza y evolución del progreso.

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Copa City, de Triple Espresso S.A.

El tutorial en sí tampoco es el único problema porque la interfaz en general también deja mucho que desear. Muestra muy poca información y nunca llega a ser intuitiva. En un juego donde los datos y el control de todo marca la diferencia, una mala muestra de información es motivo suficiente para complicar una experiencia.

Por todo esto, encuentro en Copa City una dualidad muy marcada. Por un lado, me parece destacable lo ingeniosos de sus mecánicas y variables, y hasta algunas decisiones artísticas muy divertidas como ver a los hinchas con las banderas de un equipo deambulando por las calles de la ciudad. Pero por el otro lado, una estructura y diseño de interfaz y tutorial que hace bastante frustrante la experiencia.

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Copa City, de Triple Espresso S.A.

Habrá que ver si Triple Espresso S.A. toma cartas en el asunto y resuelve algunas de estas cuestiones de base ya que realmente considero que tienen puntos fuertes para mostrar, mejorar y destacar. Copa City salió para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

6 Ingenioso y frustrante Copa City sorprende por la cantidad de variables que pone en funcionamiento y el desarrollo de ideas. Sin embargo, un sistema pobre de interfaz, tutorial y progreso dentro de cada partida hace la experiencia innecesariamente frustrante. Revisado en PC Plataformas: PC PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X