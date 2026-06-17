Shrek, Burro y Fiona retornan con hijos adolescentes y el debut de Zendaya en ‘Shrek 5’

Shrek 5 está dirigida por los aclamados cineastas y veteranos de la franquicia Shrek, Conrad Vernon y Walt Dohrn.

El primer avance de Shrek 5 ya es una realidad. El regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz para dar vida a los personajes icónicos representa una apuesta segura de Universal Pictures y DreamWorks Animation. A la vez, la incorporación de Zendaya como Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona, junto a Marcello Hernández (Fergus) y Skyler Gisondo (Farkle), modifica la dinámica familiar en esta esperada quinta entrega, cuyo estreno en cines está planeado para 2027. El tráiler confirma la presencia de gran parte del elenco original en inglés, presenta nuevos personajes y anticipa una historia con desafíos familiares de mayor profundidad, manteniendo la sátira y el humor absurdo característicos de la saga.

Contexto creativo: homenaje y actualización de la franquicia

La presentación del tráiler inicia con una referencia visual directa al libro infantil Shrek! de William Steig, que sirvió de inspiración para la franquicia. Esta elección no solo es un guiño para los seguidores de siempre, sino también una declaración de intenciones: regresar a los orígenes, pero desde una perspectiva renovada. La animación conserva la esencia visual, aunque todos los personajes han recibido un rediseño que resalta el paso del tiempo en el universo de Shrek.

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Desde el principio, el avance muestra a los protagonistas recorriendo el reino de Muy Muy Lejano y enfrentándose a criaturas nuevas y situaciones insólitas. Entre las escenas más comentadas, destaca la aparición de un muñeco de nieve que parodia claramente al personaje Olaf de Frozen; este irrumpe en la historia con una invitación inquietante y un tono humorístico oscuro, reforzando la inclinación de la saga por satirizar los clichés del cine infantil y juvenil. Además, la galleta de jengibre sorprende con una rutina de twerking, en un intento de mantenerse en sintonía con la cultura digital y las tendencias actuales.

Al mismo tiempo, la narrativa introduce un cambio significativo: los hijos de Shrek y Fiona, que antes eran bebés, aparecen como adolescentes -Felicia, Fergus y Farkle-, lo que amplía las posibilidades de explorar situaciones familiares y añade una dimensión generacional nueva. Este giro responde tanto al curso natural de la saga como al interés de atraer a un público renovado, es decir, niños que crecieron con Shrek y adultos que ahora comparten estas películas con sus hijos.

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El elenco y los cambios en la producción

El regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz era uno de los anuncios más anticipados por los fans, finalmente confirmado por DreamWorks en julio de 2024. La incorporación de Zendaya aporta frescura con su interpretación de Felicia y vincula la saga con una de las figuras jóvenes más influyentes del momento. Por su parte, Marcello Hernández, reconocido por su participación en Saturday Night Live, y Skyler Gisondo, destacado en la comedia estadounidense, darán voz a Fergus y Farkle, completando así la familia de Shrek.

Eddie Murphy, durante una gira de prensa en 2024, mencionó que ya había grabado parte del primer acto de la película y sugirió que Burro podría tener su propio spin-off. En la dirección, Walt Dohrn, veterano de la franquicia y quien dio voz a Rumpelstiltskin en la cuarta película, dirige junto a Conrad Vernon, codirector de Shrek 2. Este equipo busca combinar innovación y continuidad, manteniendo el humor y el estilo visual distintivo, mientras orienta la narrativa hacia un entorno familiar y multigeneracional.

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En cuanto al doblaje latinoamericano, una inquietud para la audiencia hispanohablante, el avance no ha dado confirmación oficial. Alfonso Obregón, voz emblemática de Shrek, ha expresado públicamente sus condiciones para volver, entre ellas mayor reconocimiento y una mayor participación creativa en el proyecto. En redes sociales, algunos usuarios notaron la ausencia de su voz en el tráiler, aunque señalaron la aparente continuidad de Eugenio Derbez (Burro) y Dulce Guerrero (Fiona). Hasta el momento, ni Universal ni DreamWorks han anunciado oficialmente el reparto latino.

Shrek 5 - imágenes del teaser oficial (Dreamworks)

Retrasos en el estreno y estrategias comerciales

Shrek 5 estaba originalmente programada para julio de 2026, pero varias postergaciones -incluyendo una fecha tentativa para diciembre de ese año- han llevado su estreno en Estados Unidos al 30 de junio de 2027. La última modificación se debe principalmente a la competencia con otros grandes estrenos: la llegada de Avengers: Doomsday ocupó el espacio navideño, por lo que Universal optó por asegurar el verano, una temporada en la que franquicias como Mi villano favorito y Super Mario Bros. La Película han demostrado un elevado potencial de recaudación.

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Este éxito comercial es fundamental para la saga: en más de veinte años, las películas de Shrek -cuatro entregas principales y dos spin-offs centrados en El Gato con Botas- han recaudado más de 1,600 millones de dólares a nivel mundial. Ahora, la franquicia busca renovar su vínculo con distintos públicos, presentando conflictos familiares que logren conectar tanto con los niños de hoy como con los adultos que crecieron con estas películas.

Finalmente, el primer tráiler confirma la intención de DreamWorks de recuperar la combinación de cuentos de hadas distorsionados, referencias a la cultura pop y humor irreverente, el estilo que consolidó el éxito de la primera película en 2001, que ganó el Óscar a Mejor Película Animada. No obstante, la nueva entrega suma el desafío de responder a las expectativas nostálgicas de los admiradores originales y, al mismo tiempo, lograr una conexión significativa con nuevas audiencias.

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