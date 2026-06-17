El día de la revelación logra el mayor debut de una película original de Steven Spielberg

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Colman Domingo, Tommy Martinez, Emily Blunt y Josh O'Connor, de izquierda a derecha, en una escena de "Disclosure Day". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

El día de la revelación, el esperado thriller de ciencia ficción dirigido por Steven Spielberg, debutó como la película número uno en la taquilla mundial, recaudando 92,9 millones de dólares en su primer fin de semana. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colman Domingo, la cinta narra la unión de una meteoróloga y un especialista en ciberseguridad que buscan destapar una conspiración gubernamental relacionada con vida extraterrestre. Esta producción no solo significó el mejor lanzamiento de una película original del reconocido cineasta, sino que también desafía la tendencia actual del mercado, dominado por las secuelas y franquicias consolidadas.

Detalle del lanzamiento y la recaudación mundial

Estrenada el 11 de junio a través de Universal Pictures, El día de la revelación recaudó 44 millones de dólares en América del Norte y otros 48,9 millones en 73 mercados internacionales. El éxito fue especialmente notable en territorios como el Reino Unido e Irlanda, que sumaron 7,6 millones; México, con 3,9 millones; China y Francia, ambos con 2,9 millones; Brasil, con 2,7 millones; y España, donde llegó a alcanzar el 39% de la taquilla nacional durante el fin de semana. América Latina, tradicionalmente afín al cine de Spielberg, consiguió uno de los mejores estrenos locales de su filmografía.

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El lanzamiento se enfrentó a circunstancias que pudieron haber afectado negativamente su desempeño, al coincidir en Estados Unidos con eventos de alto perfil como la final de la NBA y un concierto multitudinario de Ariana Grande en Los Ángeles. Sin embargo, fuentes de Universal Pictures aseguraron que estos acontecimientos no impactaron de manera perceptible los resultados de la taquilla, lo que refleja el poder de convocatoria aún vigente del director de E.T. el extraterrestre y Encuentros cercanos del tercer tipo.

Perfil del público, recepción crítica y comparación con lanzamientos anteriores

Según Universal, el perfil de la audiencia fue inusual para un gran estreno veraniego, ya que el 41% de los asistentes tenía 45 años o más. Este dato destaca el vínculo generacional que el director mantiene con el público y la confianza que le otorgan sectores normalmente menos presentes en estrenos de películas originales. Las primeras críticas han sido mayormente positivas, registrando una puntuación del 80% en Rotten Tomatoes en un cálculo y de 72% en otra medición respecto al filme, aunque la calificación del público en CinemaScore fue una sólida, aunque no entusiasta, B. Esto sugiere que la película es apreciada, pero aún existe margen para un mayor entusiasmo en el público general.

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En comparación, Ready Player One, la anterior película de gran éxito comercial de Spielberg, se estrenó en 2018 con 41 millones de dólares en América del Norte y culminó con 137 millones en este territorio, finalizando su recorrido mundial con 607 millones. Esta diferencia evidencia no solo el éxito inicial de El día de la revelación, sino también el desafío añadido de triunfar con una historia original y no con una adaptación literaria o una franquicia ya establecida.

(Universal Pictures)

Riesgos financieros y perspectivas a futuro

Jim Orr, portavoz de Universal, manifestó satisfacción por la solidez del estreno y el amplio alcance demográfico. El día de la revelación tuvo un presupuesto de 115 millones de dólares en producción y cerca de 80 millones adicionales en promoción. Considerando que aproximadamente la mitad de los ingresos globales regresan a los cines y no a los estudios, la película necesita superar los 300 millones de dólares en recaudación mundial para proporcionar beneficios significativos a Universal Pictures.

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El estreno por debajo de los 100 millones obliga a la película de Spielberg a mantener una presencia destacada en cartelera durante varias semanas para cubrir costos y resultar rentable. Se espera, según analistas, que los thrillers de ciencia ficción alcancen mejores resultados fuera de Estados Unidos, aunque alertan sobre una creciente debilidad en el mercado chino para los productos de Hollywood. Las salas de gran formato, como IMAX, aportaron aproximadamente un 15% de la recaudación internacional, lo que indica que parte del atractivo persiste en la experiencia visual que ofrece el cine tradicional.

El próximo estreno de Toy Story 5, la siguiente apuesta fuerte de Disney, sumará competencia directa en las semanas siguientes, poniendo a prueba la capacidad de El día de la revelación para mantener su éxito inicial. Los antecedentes de Spielberg muestran una tendencia a que sus películas desciendan menos bruscamente en ingresos semana a semana en comparación con otros estrenos recientes. Sin embargo, la volatilidad del mercado actual conlleva un riesgo considerable, especialmente para películas que no se basan en propiedades intelectuales reconocidas.

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