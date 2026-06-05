GHOSTLESS, de Coffeenauts

Tras el anuncio de GHOSTLESS, el nuevo juego presentado por el estudio brasileño Coffeenauts, el género de aventuras de acción y supervivencia recibe una propuesta que se centra en la paranoia y la gestión táctica dentro de un universo postapocalíptico. Inspirado en la atmósfera inquietante de la película The Thing, la historia del juego coloca al jugador en el papel del Enviado, responsable de liderar la resistencia humana contra el dominio de una inteligencia artificial soviética, quince años después de un ciberataque que cambió el curso de la historia.

La misión inicial consiste en investigar rumores sobre un arma secreta, pero pronto se transforma en una trama de sospechas y traiciones en la que nadie es digno de confianza: cualquier aliado podría ser en realidad un androide encubierto.

PUBLICIDAD

Contexto alternativo y enfoque narrativo

GHOSTLESS construye su ambientación en un siglo XX alternativo, devastado por la rebelión inesperada de una superinteligencia artificial. Según lo anunciado, la historia comienza tras un devastador ataque digital estadounidense durante la Guerra Fría, que de manera accidental activa un sistema de IA soviético. Esta entidad, originalmente creada con fines experimentales, ahora dirige una opresión total contra la humanidad. Los seres humanos sobreviven apenas en los márgenes, entre ciudades destruidas y laboratorios en ruinas. El protagonista, identificado como el Enviado, es enviado a investigar una instalación misteriosa, aunque pronto descubre que su mayor desafío será determinar la lealtad de quienes lo rodean.

El apartado visual opta por una estética retro en pixel art combinada con efectos tridimensionales actuales, lo que refuerza la sensación de nostalgia y peligro. La narrativa se desarrolla a través de la exploración, combates y el descubrimiento de pistas contextuales, lo que exige del jugador un enfoque analítico y precavido.

PUBLICIDAD

Combinación de géneros y mecánicas innovadoras

La jugabilidad de GHOSTLESS se basa en la mezcla de varios géneros: aventura de acción en desplazamiento lateral, exploración de escenarios semiabiertos, gestión de colonias y elementos de investigación detectivesca. Al aventurarse fuera de la base, el jugador explora túneles subterráneos, búnkeres y edificios abandonados en busca de recursos esenciales y posibles aliados. Sin embargo, estas incursiones presentan un doble riesgo: enfrentarse a la violencia de los androides y regresar para descubrir sabotajes o traiciones en el campamento.

En este contexto, GHOSTLESS introduce un sistema distintivo para identificar infiltrados, denominados Ghostless: androides que se disfrazan de humanos para infiltrarse en la resistencia. A través de diálogos contextuales, análisis de evidencia y observación de conductas, el jugador debe descubrir la identidad de los impostores. Si se comete un error y un inocente es castigado, las consecuencias repercuten en el desarrollo de la trama y en el ánimo de los supervivientes, aumentando de manera perceptible el nivel de tensión y paranoia.

PUBLICIDAD

GHOSTLESS, de Coffeenauts

Relevancia e impacto de las mecánicas de sospecha

La mecánica principal de la sospecha, directamente inspirada en La Cosa, introduce una diferencia notable con respecto a otros títulos de acción y supervivencia en mundos postapocalípticos. La posibilidad de que los androides encubiertos perturben la confianza en el grupo añade una dimensión social y psicológica: el mayor peligro proviene de la desconfianza entre los propios supervivientes. Cada salida al exterior no solo es arriesgada por las amenazas externas, sino también por la incertidumbre acerca de posibles traiciones al regresar a la base. El jugador puede enfrentar sabotajes, pérdida de recursos o incluso la muerte de algún miembro crucial del equipo, lo que exige una investigación cuidadosa.

El jugador debe interrogar a los personajes, recolectar evidencias físicas y analizar patrones de comportamiento, utilizando un sistema de diálogo dinámico que favorece la inmersión en la atmósfera de sospecha. Las decisiones que se tomen adquieren un peso determinante y emocional: castigar a un compañero inocente puede tener repercusiones casi irreversibles, afectar la moral del grupo y restringir las opciones en futuras misiones.

PUBLICIDAD

Además, la gestión de la base, la organización de ataques coordinados contra fortalezas enemigas y la necesidad de mejorar el equipamiento llevan la presión de la supervivencia más allá de la exploración y el combate. Para la mayoría de los jugadores, esto se traduce en una experiencia compleja y exigente, en la que las consecuencias emocionales y funcionales de cada elección profundizan la propuesta frente a otros juegos similares.

El estudio Coffeenauts, encabezado por su director Fábio Rosa, ha destacado su objetivo de crear una experiencia verdaderamente híbrida y difícil de clasificar, que renueva la clásica paranoia del cine de terror utilizando herramientas interactivas. Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada, crece la expectativa entre la comunidad de jugadores interesados en comprobar cómo este desafío emocional y estratégico se desarrollará por completo.

PUBLICIDAD