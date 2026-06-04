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007 First Light: dónde encontrar todos los objetos de información

Descubrí la ubicación exacta de cada objeto de información, capítulo por capítulo, y no te pierdas ningún detalle

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007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Encontrar todos los objetos de información en 007 First Light es un trabajo de hormiga que se complica porque varios aparecen en momentos muy puntuales de las misiones, justo cuando la acción te empuja hacia otro lado.

Son más de veinte documentos y fotos que amplían el contexto de la historia y los personajes, y el juego los guarda apenas los recogés, así que podés agarrarlos y salir al menú sin terminar la misión.

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En esta guía te contamos la ubicación exacta de cada objeto de información, capítulo por capítulo y con el subobjetivo en el que aparece.

Capítulo: El fondo de la cuestión

  • Reclutas del programa 00: durante el subobjetivo Encuentro, en el Laboratorio de Q. Está en una computadora ubicada pasando la zona de Q, justo antes de llegar a los sofás.
  • Selina Tan: también en el Laboratorio de Q, en el mismo subobjetivo. Avanzá hasta el fondo y mirá a la derecha; verás dos científicos junto a una fotocopiadora. El documento está a la izquierda de ellos, sobre una mesa.
007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Capítulo: Un nuevo hogar

  • Cressida Bright: durante el subobjetivo Siéntete como en casa. Está en la habitación de Cressida, sobre la cama.
  • Lennox Monroe: también durante Siéntete como en casa. Al empezar el capítulo, andá directo al salón del fondo sin desviarte en el pasillo. La foto está en una cómoda a la derecha.

Capítulo: Un asunto de lo más delicado

  • Punta de flecha: en el subobjetivo Ve a la cabina de Moneypenny. Al llegar a Operaciones, dirigite a la oficina detrás de los ascensores. Buscá el documento en la mesa de la pared del fondo, bajo un monitor con el emblema del MI6.
  • 009: en el subobjetivo Consigue el informe de Moneypenny. Está sobre la mesa del despacho de Moneypenny.

Capítulo: Renacer

  • Niko y Tero Murto: durante el subobjetivo Hablar con Moneypenny. Apenas llegás a la planta de Operaciones, girás a la derecha y rodeás los ascensores. El objeto está al fondo, en la mesa a la izquierda de la puerta.

Capítulo: El pasado nunca muere

  • Bawma: durante el subobjetivo Habla con Barkhad Ali. Bajá la rampa y avanzá de frente hasta la entrada del foso de peleas. Cruzás el contenedor a la izquierda para llegar a otra zona del mercado. El objeto está en un puesto con tela azul y jarrones colgantes, sobre el lado izquierdo del mostrador.
  • John Greenway: en el subobjetivo Examina la escena del crimen. Avanzá hasta la habitación del fondo y girás a la izquierda. La foto está sobre una cómoda.
007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Capítulo: Sin invitación

  • James Bond: durante el subobjetivo Conduce a casa. Al entrar al cuarto de James, mirá a la derecha de la cama y recogé la nota.
  • Stephen Bright: en el subobjetivo Entra en la sala de videovigilancia. Después de despejar la sala de seguridad, buscá la puerta de la esquina del fondo a la derecha (a la izquierda de la que dice Archivo del sótano). El documento está sobre la mesa, al lado derecho.
  • Industrias Webb: en el subobjetivo Encuentra al asesino. Cuando te colás en la gala con la invitación robada, girás a la izquierda y entrás en la sala de prensa. Distraé al guardia, usás un Farol con la mujer del fondo y encontrás el objeto en la mesa de la derecha, junto a otro guardia apoyado.

Capítulo: Ocaso del caballero

  • Roger Finch: primero conseguí la tarjeta de Finch siguiendo el objetivo Llega a la Percha. Con la tarjeta, abrí la puerta del pasillo y entrá en su despacho a la izquierda. El objeto es una cuchara de madera en un soporte de la pared.
  • Isola Vale: durante Llega a la Percha. Mové la caja con la ayuda de Greenway, metete en el conducto de ventilación y seguilo hasta el fondo para llegar a un despacho. El documento está en el lado izquierdo del escritorio.
  • Damian Webb: también en Llega a la Percha. Al entrar al ático, vas al fondo a la derecha y buscás en la estantería junto a la ventana. El coleccionable es el Perfil psicológico.

Capítulo: Como en los viejos tiempos

  • Guantes de Q: durante el subobjetivo Habla con Q. Al llegar al laboratorio, mirá a la derecha de Q y verás unos guantes sobre la mesa.

Capítulo: El hombre del momento

  • Rhys Beckett: durante el subobjetivo Roba equipo, entrá en la sección Q-03 para obtener el Reloj q. Mirá a la izquierda y verás un armario cerrado con combinación. Usá el código 4397 para abrirlo y examiná la foto del interior.
007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Capítulo: Tiempo para morir

  • Calibán: en el subobjetivo Únete a la fiesta. Está en una esquina del salón de la villa de James, justo en la esquina que conduce al pasillo del dormitorio.
  • Corriente de resaca: durante el subobjetivo Persigue a Damien. Nada más empezar, mirá a la derecha y vas a ver una caja sobre unas bobinas de cable con la que tenés que interactuar.
  • Theresa Lorca: en el subobjetivo Llega hasta Theresa Lorca. Inmediatamente después de hablar con ella, recogé el papel del suelo frente a la tumbona.

Capítulo: La ola del futuro

  • Sir Nicholas Webb: durante el subobjetivo Encuentra al aes. Está junto a la estatua del gato que tenés que mover para avanzar en la historia.
  • Sala de seguridad: también en Encuentra al aes. Está en la sala de seguridad donde se mejoran las identificaciones, sobre la mesa junto al conducto de ventilación.

Los objetos de información terminan de atar los cabos sueltos de la trama, pero la campaña de First Light esconde muchas más capas en sus fases de infiltración. ¡En Malditos Nerds tenés las guías de jefes, artilugios y coleccionables del estudio para que domines cada capítulo sin dejar nada atrás!

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