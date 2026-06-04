007 First Light: cómo derrotar al jefe final de la nueva aventura de Bond

007 First Light, de IO Interactive.

El asalto al MI6 en el Capítulo 17 de 007 First Light no te da respiro: salís de las celdas, creás cortinas de humo con válvulas y avanzás a los tumbos hasta el laboratorio de Q, justo antes del combate final contra Damien Webb.

La pelea tiene dos fases bien marcadas donde tus dispositivos pueden fallar, y una cinemática de cierre que exige reflejos. En esta guía te contamos cómo llegar al jefe sin perder coleccionables, cómo hackear su inhibidor y cómo usar las torretas para vaciarle la salud en segundos.

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El camino hasta Damien Webb

Antes de encarar al jefe final tenés que atravesar las instalaciones del MI6 bajo asalto. El recorrido es lineal pero conviene no saltearse nada.

Al salir de las celdas, usá las válvulas del entorno para crear cortinas de humo y neutralizar enemigos con más margen. Avanzá hasta la sala de seguridad, hablá con M a través del teléfono rojo y recogé el auricular del guardia caído para mantener la comunicación.

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En los túneles de mantenimiento vas a topar con un ventilador giratorio que bloquea el paso. Enganchate a la tubería de enfrente, desplazate a la izquierda, subí de nivel y apagá el ventilador desde el panel de control.

Ya en el laboratorio de Q, interactuá con el carrito de artilugios para elegir tu equipo. Usar el Reloj Q maestro te da mucha más libertad para disparar dispositivos sin restricciones. Acá también resolvés el bloqueo del Valhalla: entrá en la sección de Objetos portátiles del laboratorio, activá el interruptor y tomá la llave que cuelga del último abrigo a la derecha, la chaqueta de Q.

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Por último, montate en el vehículo armado del Valhalla y despejá la zona con las ametralladoras y misiles antes de bajar al enfrentamiento.

Aprovechá el modo concentración para asegurar disparos a la cabeza contra los blindados y activá la Lente q para rastrearlos a través de las paredes antes de entrar a las oficinas.

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007 First Light, de IO Interactive.

Fase 1: los túneles y el inhibidor

Damien se planta en los túneles con un inhibidor que anula todos tus artilugios. No podés luchar cuerpo a cuerpo contra él en este momento.

Tu único objetivo es esquivar sus ataques y quedarte lo bastante cerca para que el proceso de hackeo del inhibidor se complete. Una vez hackeado, atraé a Damien cerca de objetos ambientales hackeables —transformadores, tuberías— y hackealos para dañar su traje de forma significativa.

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Repetí este ciclo tres veces para vaciar la primera barra de salud del jefe.

Fase 2: plataforma central y torretas

Damien se trepa a una plataforma central elevada y usa una torreta sincronizada para dispararte. Vos quedás en la periferia, con poca cobertura.

Avanzá hacia los marcadores de objetivo. En cada uno encontrás un interruptor para levantar cajas o abrir válvulas de vapor que generan cortinas de humo; usalos para cubrir el avance sin recibir daño.

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Al llegar a un marcador podés anular una torreta. Cuando la controlás, apuntá a Damien con tu propia arma y dispará: la torreta imita tus movimientos y le pega directamente.

Después de destruir la primera torreta y tomar el control de la segunda, la salud de Damien se agota por completo. La pelea cierra con una secuencia de botones; seguí las indicaciones en pantalla para derrotarlo de forma cinematográfica.

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007 First Light, de IO Interactive.

Coleccionables del capítulo 17

El capítulo esconde seis piezas. Acá va cada una en orden de aparición:

Carta: Rey de campanas: en el punto de control Espacio nulo, después de hablar con la mujer herida. Cruzás la puerta a la habitación siguiente y está sobre una mesa.

Postal: MI6: tras hablar con M por el teléfono rojo y recoger el auricular del guardia. Atravesás la puerta, pasás entre las estanterías de libros y la postal aparece en el suelo a tu derecha.

Carta: As de escudos: en el despacho de Moneypenny. Derribá la puerta de la oficina de la izquierda y la carta está sobre el escritorio.

Información: billetera de Moneypenny: en los túneles de mantenimiento, sobre una repisa justo antes de bajar por la escalera de mano, después de apagar el ventilador.

Carta: 8 de campanas: al dejarte caer por el hueco del ascensor hacia la sala de THEIA y derrotar a los tres enemigos. Buscala en el escritorio de la derecha.

Recuerdo: juguete de tablero: en el laboratorio de Q, dentro de la sección de Objetos portátiles, sobre una mesa de café pequeña.

Recompensas tras el capítulo

Al completar todos los desafíos del Capítulo 17 desbloqueás el Conjunto deportivo para usarlo en el modo Simulación táctica. Es la única pieza cosmética atada a esta misión, y queda disponible apenas terminás la historia.

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La pelea con Damien Webb cierra la campaña de First Light con un combate que mezcla sigilo, hackeo y control de torretas.

¡En Malditos Nerds reunimos las guías de todos los capítulos y los secretos ocultos para que exprimas cada rincón del juego sin quedarte corto!