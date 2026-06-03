Saber Interactive anuncia ‘Stuntman: Hollywood’, el regreso legendario de la saga de carreras y acción

Stuntman: Hollywood presenta un nuevo tráiler.

El legendario Stuntman regresa con Stuntman: Hollywood, un título recién anunciado para PlayStation 5, Xbox Series y PC que busca transformar los juegos de conducción y acción. Saber Interactive, en colaboración con Universal Products & Experiences, presentó el proyecto en el reciente State of Play de Sony, mostrando un avance repleto de referencias a películas y series conocidas como Rápido y Furioso, Volver al Futuro, El Coche Fantástico, Miami Vice y Death Race. Aunque aún no cuenta con fecha de lanzamiento, la noticia ha generado expectativa entre la comunidad gamer y los seguidores de la cultura pop.

El retorno de una franquicia emblemática

El anuncio de Stuntman: Hollywood marca la vuelta de una saga que se destacó por rendir homenaje a los dobles de riesgo y escenas memorables del cine de acción. Según Tim Willits, chief creative officer de Saber Interactive, esta nueva entrega busca evolucionar la esencia del clásico videojuego Stuntman. Willits señala que ha sido un sueño recrear ese hito y transformarlo en algo completamente nuevo, con la intención de recuperar la intensidad y el espectáculo que hicieron famoso al título original.

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La jugabilidad de Stuntman: Hollywood pone al jugador en la piel de un especialista de acción encargado de cumplir misiones específicas en grandes producciones ficticias de Hollywood. Cada encargo implica ejecutar acrobacias, derrapes, saltos y maniobras al volante de vehículos clásicos, todo bajo la supervisión de un director que establece objetivos concretos, como deslizarse sobre dos ruedas o esquivar una serie de explosiones.

Un equilibrio entre nostalgia y renovación

Gran parte del atractivo de Stuntman: Hollywood reside en su variedad de vehículos reconocibles y escenarios inspirados en conocidos clásicos de Universal Pictures y NBCUniversal. Entre ellos destacan el DeLorean de Volver al Futuro, el coche K.I.T.T. de El CocheFantástico y varios autos de la saga Rápido y Furioso. El juego también ofrecerá motocicletas, SUVs, un autobús escolar y otros vehículos famosos del cine y la televisión.

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Los desarrolladores citan la influencia de títulos reconocidos como Burnout y Split/Second, especialmente en cuanto a la intensidad de las secuencias de choques, saltos y situaciones caóticas propias de la gran pantalla. El sistema de recompensas permitirá a los usuarios personalizar y coleccionar sus vehículos preferidos en un garaje que exhibirá los momentos más destacados y arriesgados vividos durante la partida.

Stuntman: Hollywood no se limita a la nostalgia e incorpora mecánicas modernas de progreso. A medida que se superen los desafíos, los jugadores desbloquearán nuevos escenarios, sets de grabación, vehículos y retos cada vez más complejos, construyendo así una reputación como el doble de riesgo más solicitado de Hollywood.

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Stuntman: Hollywood, de Saber Interactive

Recepción y tendencias en la industria

El regreso de Stuntman no es un caso aislado en la industria. El aumento de los relanzamientos de franquicias clásicas responde a una tendencia que busca atraer a jugadores veteranos y nuevas audiencias, aprovechando tanto la nostalgia como el potencial de las licencias de grandes estudios. Saber Interactive, también responsable de otros remakes, colabora con Universal para asegurar una ambientación fiel e integrar vehículos auténticos de las películas.

La popularidad de títulos como Rápido y Furioso y su presencia en distintas plataformas han fortalecido el atractivo de los coches emblemáticos, que ahora se convierten en protagonistas activos del juego. Los aficionados podrán recrear escenas o generar sus propias secuencias de acción con precisión, tal como destacan los creadores al referirse a “dominar la perfección y forjar una leyenda de la pantalla”.

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La ausencia de un modo multijugador diferencia a Stuntman: Hollywood de otras opciones de carreras actuales, enfocándose en una experiencia narrativa y de superación personal. Este enfoque puede captar el interés de quienes prefieren desafíos individuales y desean explorar en profundidad el mundo de las películas de acción sin las distracciones de la competencia en línea.